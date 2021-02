Awantura o logotypy na konferencji PO. Budka odpowiada: Zawsze jest tak, że obrywają ci najwięksi

Trzaskowski i Budka zaproponowali w sobotę na konferencji prasowej utworzenie tzw. Koalicji 276. Na slajdach pojawiły się logotypy wszystkich partii, z którymi Platforma chciałaby w ten sojusz wejść, tj. ruchu Szymona Hołowni 2050, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zestawionego z grafiką Koalicji Obywatelskiej. Ich liderom nie do końca się to spodobało, czego wyraz dali w sieci.

Szymon Hołownia, który zainicjował ruch Polska2050, napisał o „planowaniu małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka”. Adrian Zandberg wyraził zdziwienie i dodał, że „takie numery szkodzą opozycji”. „Z nimi (z Platformą – red.) jest tak, że jak mają spadek notowań i są w du***, to pojawia się koncepcja jednej listy do parlamentu” – skomentował z kolei Włodzimierz Czarzasty.

Dzisiaj do sprawy odniósł się w relacji „live” na swoim Facebooku Borys Budka. – Zawsze jest tak, że obrywają ci najwięksi. I są pytania, a czemu to PO wyskakuje z takim pomysłem Koalicji 276 i umieściła tam logotypy innych partii bez ich zgody. Na Boga jak my się będziemy kłócić nie o to z jakim programem pójść do wyborów, tylko o to, czy ktoś mógł coś powiedzieć czy nie... To nie może tak wyglądać. My mamy wielki szacunek dla każdego partnera po stronie opozycji, tylko musimy uniknąć błędów, które wielokrotnie politycy wcześniej powtarzali. Czyli najpierw okładali się przez 3 lata, a potem, gdy dochodziło do kwestii ustalania czegoś wspólnie, to skupiali się na listach wyborczych, kto ma być premierem. Nie o to chodzi, polityka musi się zmienić. Rozmawiajmy razem o programie, o tym, do czego się wspólnie możemy zobowiązać – apelował. – Dlatego nie połączą nas światopoglądowe kwestie, bo na innym biegunie jest PSL, na innym Hołownia, a na innym Lewica – wyjaśnił.

Szczepionki, pandemia, gospodarka

Jak mówił Budka, zarzucono mu także, że w trakcie konferencji nie poruszył kwestii szczepionek, pandemii koronawirusa i problemów gospodarczych.

– Na temat szczepionek od początku tego roku dawaliśmy rządowi prostą receptę – nie można centralizować systemu szczepień. I okazało się, że system centralny nie wydala. Trzeba było zorganizować to przez przychodnie – mówił Budka. – Jeżeli chodzi o pandemię, to zgłaszaliśmy od początku dobre propozycje. Przez to, że była ograniczona liczba testów, to mieliśmy jej (pandemi – red.) taki rozwój – ocenił.

Przyznał, że w jego opinii należy „odmrażać branże w systemie sanitarnym”. Zwrócił uwagę na to, że restauracje działały w wakacje i nie wiązało się to ze wzrostem zakażeń. – Ale do tego potrzeba chęci ze strony rządzących – mówił i przypomniał, że PO zgłaszała wiele projektów ustaw w tej sprawie, jednak pozostają one w „sejmowych zamrażarkach”.

Budka o aborcji

– Ja jestem za prawem wyboru kobiety, nie za radykalizmami. Jestem za podmiotowym traktowaniem kobiet. Ale w całym systemie pomocy społecznej a nie tylko jeżeli chodzi o wycinek, o aborcję. Natomiast nie będzie nigdy dyscypliny światopoglądowej – zapewnił.

Zapis relacji live:

