Kłótnia podczas konferencji. Dziennikarz TVP do posła PO: Widziałem pana w nowym bmw

Jak mówił podczas konferencji prasowej Cezary Tomczyk (PO), w ostatnich latach zamiast na służbę zdrowia, pieniądze wędrowały do TVP. – Telewizja publiczna zajmuje się szczuciem. Pieniądze na zdrowie zmarnowano i przekazano na szczucie – stwierdził.

Dlatego, jak przekonywał, PO przygotowała projekt w sprawie likwidacji TVP Info i abonamentu. Będzie to jednak nie projekt partyjny, a obywatelski, ponieważ „PiS obiecywał, że będzie procedował każdy projekt tego typu”. Poseł zachęcał przy tym do składania podpisów w biurach polityków Platformy. Podczas konferencji zaznaczono także, że projekty ustaw pokazywanych przez PO trafiają do sejmowej zamrażarki. Odpowiedzią na to jest, zdaniem posłów, wykorzystanie możliwości złożenia projektu obywatelskiego.

Kłótnia z dziennikarzem TVP

Posłowie zapewnili, że nie chodzi o zwalnianie dziennikarzy mediów publicznych, którzy pracują tam np. jako dźwiękowcy, czy technicy. – Chodzi o zmianę modelu działania i sposobu informowania – wskazywał. – W TVP dochodzi do jawnych kłamstw. Przegrywa ona kolejne procesy, np. proces o ujawnianie zarobków dziennikarzy, jaki wytoczył poseł Szłapka. Telewizja publiczna skończyła się, gdy w miejsce dziennikarzy przyszli funkcjonariusze partyjni, dla których najważniejsze to kupować pomarańczowe samochody i mieszkania, a apotem niech wali się świat – dodał. I tu, czyli mniej więcej od 15. minuty nagrania, zaczęła się awantura.

Wątek finansowy nie spodobał się bowiem obecnemu podczas konferencji dziennikarzowi TVP. – Nie wiem, czemu mi pan tak zazdrości tego auta, które nawet nie jest moje. Pana widziałem w nowym bmw, panie pośle. Z poselskich pieniędzy je pan kupił? – odgryzał się Tomczykowi Miłosz Kłeczek z TVP Info.

– A czy pana majątek jest jawny? Ile pan zarabia w TVP? – odpowiedział mu Tomczyk. – Ja nie muszę tego pokazywać, nie jestem funkcjonariuszem publicznym – mówił dziennikarz. Tomczyk próbował się odnieść, ale dziennikarz mu przerwał i orzekł, że teraz jest czas na pytania, a to on jest od tego, żeby je zadawać.

Jan Grabiec: Jestem ciekawy, czy TVP dotarła do informacji, jakim samochodem jechała do hotelu Pawłowicz

– Pana telewizja przegrała proces w sprawie nieujawniania oświadczeń majątkowych – grzmiał poseł Tomczyk. – Jeśli chce pan zadawać pytania, to proszę się zatrudnić w TVP, rozpatrzymy podanie – mówił dziennikarz. Między posłem a dziennikarzem wywiązała się ostra przepychanka słowna.

– Bez TVP Info nikt nie będzie pokazywał waszej nieudolności, więc może tym pomysłem staracie się to przykryć? – pytał poirytowany dziennikarz. – Medioznawcy nazywają to, co robi TVP modelem działania Russia Today – standard, który wprowadził Putin w mediach publicznych. Wy to powielacie w TVP – powiedział Jan Grabiec.

– Jeśli chodzi o samochody, to jestem bardzo ciekawy, czy TVP już dotarła do informacji, jakim samochodem pani sędzia Pawłowicz pojechała do hotelu Malinowy Zdrój. Ta informacja na pewno bardzo by zainteresowała widzów – dodał.

