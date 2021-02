Pawłowicz chce przeprosin od polityków prawicy ws. hotelu. „Łasi na lewackie pochwały, jak można!”

Nie cichną echa wydarzeń z Solca-Zdrój. W sobotę 6 lutego w hotelu Malinowy Zdrój w tej miejscowości doszło do pożaru pomieszczenia technicznego. Ponieważ gości hotelu ewakuowano, okazało się, że w hotelu obecna była Krystyna Pawłowicz, sędzia TK, w przeszłości posłanka klubu PiS (nie była członkiem partii).

Zaczęto spekulować, czy ten hotel w ogóle mógł być otwarty, skoro branża hotelowa ma otwierać się od 12 lutego. Jak tłumaczono, hotel Malinowy Zdrój spełnia warunki z aktualnego rozporządzenia i mógł być otwarty, ponieważ świadczono tam działalność leczniczą i z takowej korzystała Pawłowicz.

Był pożar w Malinowym Zdroju, czy nie?

Wokół sprawy pojawiło się sporo niewiadomych, bo np. Pawłowicz oceniła, że media kłamią i „wszystko, co piszą, to kłamstwo”. Dyrektor hotelu twierdził nawet, że nie było żadnego pożaru, podobnie Pawłowicz, która przekazała: „Nie było żadnego zagrożenia i osobiście nie widziałam, by ktoś był ewakuowany. W trakcie tego zdarzenia osobiście przebywałam cały czas w swoim pokoju”.

Tymczasem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju opisywała: „Pożar pomieszczenia technicznego w budynku hotelu Malinowy Zdrój”. Strażacy wskazali też: „W akcji trwającej ponad 2 godziny uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej, łącznie 19 strażaków”.

Jaki i Wypij o sprawie Pawłowicz

W poniedziałek na ten temat w TVN24 wypowiadał się poseł Porozumienia Michał Wypij, który stwierdził: – Gdyby okazało się, że wyjaśnienia Krystyny Pawłowicz – a one wydają się być oparte na literze prawa – są nieprawdziwe, to nie byłoby innego rozwiązania, jak tylko podziękować za służbę w Trybunale Konstytucyjnym.

Z kolei Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, dzień wcześniej, w tej samej stacji, w programie „Kawa na ławę” mówił: – Ja nie znam tej sprawy, nie znam jej okoliczności, ale jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to rzeczywiście jest skandaliczna i na pewno nie będzie miała naszej aprobaty.

Pawłowicz chce przeprosin od polityków Zjednoczonej Prawicy

Solidarna Polska, jak i Porozumienie, to koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości (wspólnie tworzą Zjednoczoną Prawicę), a obecni politycy tych formacji w większości znają Pawłowicz z czasów, gdy ta zasiadała w poselskich ławach. Sama sędzia TK zwróciła uwagę na nieprzychylne komentarze ze strony dawnych kolegów i zatweetowała (pisownia oryginalna):

Patryk Jaki, Michał Wypij – obaj „NIE ZNAM sprawy,ale się w TVN wypowiem i potępię”. Taki jestem „obiektywny”. Chroń nas Boże od tej „nadziei” prawicy,łasej na lewackie pochwały Jak można kogoś wobec jego wrogów,BEZ dowodów potępiać ? PRZEPROŚCIE !

W innym wpisie Pawłowicz odpowiedziała na wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który pytany o jej wyjazd do hotelu, odparł: – Ja bym nie pojechał.

Pawłowicz nie zostawiła tego bez komentarza (również pisownia oryginalna):

Wszyscy wiemy,że Pan Marszałek jest wyróżniającego się zdrowia.Gratuluję. Takie pobyty lecznicze są Pana przypadku zbędne.

twitter