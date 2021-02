Najwięcej młodych Polaków w historii deklaruje poglądy lewicowe. Patryk Jaki: Pisałem, ostrzegałem...

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w poniedziałek 8 lutego opublikowało wyniki badania, które przeprowadziło wśród młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat. Ankietowanych pytano o to, jakie mają poglądy, a do wyboru były cztery odpowiedzi: lewicowe, centrowe, prawicowe oraz „trudno powiedzieć”.

CBOS zestawiło wyniki z 2020 roku z poprzednimi, analogicznymi badaniami. W 2020 roku tak młodzi najczęściej deklarowali, że mają poglądy lewicowe (30 proc. wskazań), spadła liczba wskazań odpowiedzi „trudno powiedzieć” i deklaracje posiadania centrowych poglądów. Wzrost, niewielki, zanotowały poglądy prawicowe.

CBOS poinformowało, że to pierwszy od lat przypadek, gdy nastąpiło takie odbicie w deklaracjach. „Odsetek młodych Polaków (18-24 lata) o poglądach lewicowych wzrósł w stosunku do poprzedniego roku niemal dwukrotnie, osiągając najwyższy poziom w historii naszych badań (30%). Po raz pierwszy od niemal 20 lat lewicowe sympatie przeważały w tej grupie nad prawicowymi” – przekazano na Twitterze centrum.

Patryk Jaki o sondażu CBOS. „Pisałem, ostrzegałem..”.

Badanie CBOS wywołało mnóstwo komentarzy, nie tylko wśród dziennikarzy i publicystów, ale też polityków. W tym gronie znalazł się także Patryk Jaki, polityk Solidarnej Polski, obecnie europoseł z tej formacji.

Jaki udostępnił wyniki tego badania CBOS, pisząc krótko:

Pisałem o tym, ostrzegałem wiele razy...

Jaki udostępnił dodatkowo swój wpis z Facebooka z lipca 2020 roku, który opublikował już po wyborach prezydenckich. Europoseł przestrzegał w nim przed zignorowaniem młodego pokolenia, które – już wtedy – opisywał jako głównie lewicujące.

Podsumowując, te wszystkie elementy bardzo rozbudowanej, agresywniej, wrogiej lewicowej socjalizacji społeczeństwa, plus presja kulturowa na postępującą sekularyzację i laicyzacja, jako moda w mediach społecznościowych spowodowały zmiany, których efekty widzimy w decyzjach wyborców. Ta wroga socjalizacja zatruwa każdego roku dużą część Polaków, głównie młodych – pisał Patryk Jaki.

W dalszej części europoseł pisał, że aby „zdobyć serca” młodych i mieszkańców miast, potrzebne są takie działania jak walka o tematy wokół ochrony klimatu, zaoferowanie młodym rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa. „Każdy w naszym środowisku powinien się zastanowić, dlaczego lewicowa ideologia podbija umysły młodych i mieszkańców miast? Czy dlatego, że ich liderzy się jej wstydzą?” – pytał na Facebooku Jaki.