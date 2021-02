„Kropka nad i”. Bielan przeprasza za swój strój. Olejnik tłumaczy mu czym są „wolne media”

Monika Olejnik, jak zwykle w ostatnich miesiącach, rozpoczęła „Kropkę nad i” na antenie TVN24 słowami „witam w wolnych mediach”. Gościem programu był Adam Bielan, który na samym początku przeprosił, że jest w koszuli i zielonym sweterku, a nie w garniturze.

– Dobry wieczór pani redaktor. Przepraszam za mój strój. Ze względu na spóźnienie samolotu, jestem na lotnisku w Brukseli i nie zdążyłem się przebrać w garnitur i krawat – zaczął rozmowę Bielan. – Tak, czyli próbuje pan odlecieć – odpowiedziała Olejnik, czym wywołała uśmiech na twarzy polityka.

Bielan: Na Radę Koalicji zawsze przychodziłem z Gowinem. Nie ma powodu, by to zmieniać

Dalsza rozmowa dotyczyła konfliktu w Porozumieniu Jarosław Gowina. Przypomnijmy, że Adam Bielan uważa, że decyzją sądu koleżeńskiego jest pełniącym obowiązki prezesa Porozumienia. Jednak większość posłów i czołowych polityków Porozumienia popiera w sporze Jarosława Gowina.

– To nie jest kwestia tego, kto się opowiada za kimś, tylko to jest decyzja krajowego sądu koleżeńskiego, który nie miał innego wyjścia, po zbadaniu dokumentów, niż stwierdzenie że kadencja Jarosława Gowina wygasła blisko 3 lata temu – stwierdził Bielan. – Dopiero w momencie, kiedy krajowy sąd koleżeński stwierdził wygaśnięcie kadencji, zgodnie z paragrafem 28 naszego statutu, czyli takiej naszej wewnętrznej Konstytucji, najważniejszy akt prawny każdej partii, powierzył pełnienie obowiązków prezesa przewodniczącemu konwencji krajowej, dopiero wtedy doszło do zmiany personalnej, a więc partia działa legalnie i działała legalnie – tłumaczył dalej.

Bielan, który dziś spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim jako p.o. prezesa Porozumienia, był pytany przez Monikę Olejnik, kto będzie reprezentował Porozumienie na Radzie Koalicyjnej liderów Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin zapowiedział, że on się na takim spotkaniu nie pojawi.

– Ja przez 5, czy 6 lat przychodziłem zawsze z Jarosławem Gowinem, bo Porozumienie miało dwa miejsce w Radzie. Nie widzę powodu, żeby to zmieniać – zadeklarował Bielan.

Olejnik o „wolnych” i „niewolnych” mediach

Na sam koniec Olejnik przypomniała, że w „Kropce nad i” we wrześniu 2020 roku Bielan pytał, dlaczego prowadząca zawsze na początku rozmowy mówi o „wolnych mediach”.

– Kiedyś pan zapytał, dlaczego ja mówię „wolne media”. To chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, czym się różnią „wolne media” od „niewolnych mediów”. Bo „wolne media” przyjmują i „gowinowców” i „bielanowców”. A „niewolne media” wycinają „gowinowców” – stwierdziła Olejnik. W ten sposób nawiązała do informacji, że TVP wycofało zaproszenia dla polityków Porozumienia związanych z Jarosławem Gowinem.

