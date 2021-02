Lech Wałęsa publikuje listę „największych szatanów, perfidnych kłamców”. Na niej m.in. Rydzyk i Korwin-Mikke

Lech Wałęsa nadal chętnie komentuje rzeczywistość polityczną, a nawet angażuje się w nią, np. broniąc Zbigniewa Stonogi. Swoje przemyślenia publikuje w mediach społecznościowych. We wtorek 9 lutego rozpoczął niecodzienną krucjatę o wolność słowa, porównując ją do walki z „komunizmem sowieckim” . Jak podkreślił, równie ważna co wolność wypowiedzi, jest odpowiedzialność za słowa.

Ewangelicznie to najpierw było słowo, a słowo ciałem się stało. Dlatego jest to tak ważne. Staję więc na czele tej walki i zamierzam wygrać – deklaruje Wałęsa.

Wałęsa i „lista szatanów”

Były prezydent idzie jednak o krok dalej – jego sposobem na dojście do wolności słowa jest publikacja listy „największych szatanów, perfidnych kłamców” . Na razie na wykazie znalazło się siedem nazwisk, ale Wałęsa zachęca internautów, by oni także zgłaszali swoje propozycje.

Kogo sam wskazał? W jego wpisie czytamy:

1]. Cenckiewicz 2]. Michalkiewicz 3].Kaczyński 4]. Rydzyk.5].Braun 6]. Ziemkiewicz 7]. Korwin Mike.

Zgodnie z pomysłem byłego prezydenta, lista ma być ogłuszana „gdzie tylko możliwe” , ma „z góry ostrzegać i informować” .

Przeglądam co głoszą Ci ludzie publicznie, To się nie mieści w głowie i wielu szczególnie młodych ludzi może w to uwierzyć – kończy Wałęsa.

Wrogowie Wałęsy

Na liście Lecha Wałesy pierwszy miejsce zajmuje Sławomir Cenckiewicz, historyk, członek Kolegium IPN i szef Wojskowego Biura Historycznego, autor książek „Wałęsa. Człowiek z teczki” , „Sprawa Lecha Wałęsy” czy wspólnie z Piotrem Gontarczykiem – „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii” . Były prezydent wymienia także polityków Konfederacji – Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego, publicystę i byłego lider Unii Polityki Realnej Stanisława Michalkiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, redemptorystę i twórcę Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka oraz prawicowego dziennikarza i pisarza Rafała Ziemkiewicza.

