Cezary Tomczyk: Wara politykom od telewizji

Przypomnijmy, że od soboty głośno dyskutowana jest propozycja Platformy Obywatelskiej o likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. W tej sprawie trwa właśnie zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim. Platforma przekonuje, że TVP Info należy zlikwidować, bo „szczuje” ona na przeciwników partii rządzącej i jest tubą propagandową PiS.

– Tak naprawdę chcemy zlikwidować całe TVP Info. Jeżeli chodzi o audycje informacyjne w innych kanałach, to one po prostu powinny się zmienić, by zapewnić pluralizm. Chciałbym, żeby „Wiadomości” się zmieniły – mówił, dopytywany o szczegóły pomysłu, Cezary Tomczyk.

Tomczyk: Wara politykom od telewizji

W programie „Tłit” Wirtualnej Polski wskazał także, jak miałyby wyglądać zmiany. – Zaproponujemy nowy kształt ustawy o mediach tak, żeby politycy nie mieli wpływu na to, co jest podawane w telewizji. TVP prowadzi dziś politykę, nie zaprasza niektórych polityków, jeśli to nie jest w intencji partii – mówił.

Partie nie będą rekomendować osób, które znajdą się w mediach publicznych z nadania władzy? – pytał prowadzący. – Wara politykom od telewizji – ocenił, nie wskazując jednoznacznie, jak jego zdaniem dokładnie miałaby wyglądać kwestia odpolitycznienia tego medium.

Czytaj też:

Kłótnia podczas konferencji. Dziennikarz TVP do posła PO: Widziałem pana w nowym bmw