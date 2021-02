Ziobro odpowiada na blokadę profilu IPN przez Facebooka. Stanowczo apeluje do rządu

Minister Sprawiedliwości zwołał we wtorek briefing prasowy dotyczący zablokowania przez Facebooka anglojęzycznego profilu IPN. Przyczyną miało być opublikowanie wpisu dotyczącego niemieckich planów germanizacji polskich dzieci. Blokada została nałożona w sobotę 6 lutego.

– Dzisiejszy briefing został zwołany ad hoc w związku z kolejnym bulwersującym działaniem Facebooka – ogłosił Zbigniew Ziobro. – Tym bardziej chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o ochronie wolności mediów, wolności słowa w obszarze internetu, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości przez ministra Kaletę pod moim nadzorem. Uważam że ta ustawa pilnie powinna być procedowana – dodał.

„Nie ma żadnej kolizji pomiędzy przepisami polskimi, a przepisami unijnymi”

Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi na wątpliwości, czy zapowiedziane przez Polskę prawo nie będzie kolidowało z prawem europejskim, zapewnił, że nie ma „żadnej kolizji, żadnego wykluczania się pomiędzy przepisami polskimi, a przepisami unijnymi”.

– Jestem przekonany że premier Morawiecki podzieli nasz punkt widzenia, że Polska jest krajem suwerennym, że ma swój parlament, swojego prezydenta, swój rząd i ma też swoje demokratyczne wybory i wyborców, którzy mają prawo od nas oczekiwać, że to my w ramach naszej suwerennych obowiązków będziemy stać na straży praw i wolności Polaków. Nie będziemy uchylać się od regulowania tej materii, ale wspólnie, razem jako rząd Zjednoczonej Prawicy ufam, że przy poparciu też i sił opozycyjnych, które wyjdą ponad podziały polityczne, przygotujemy rozwiązania, które zagwarantują wolność słowa w internecie – stwierdził lider Solidarnej Polski. – To, że jesteśmy w Unii, to nie znaczy, że tylko Unia tworzy prawo. Póki co jest polski parlament, tutaj niedaleko na Wiejskiej, póki co przynajmniej. I jest też polski rząd – dodał.

Ziobro: Ten imposybilizm, doktryna niemożności nie znajduje żadnego uzasadnienia

Ziobro stwierdził, że Polska nie może „być traktowana jako ta uboga panna, ta gorsza panna na wydaniu”.

– Ten imposybilizm, doktryna niemożności czy poczucia że Polacy gdzieś tam są tymi gorszymi, muszą w kąciku się skryć i czekać aż dopiero KE przygotuje rozwiązania, nie znajduje żadnego uzasadnienia, żadnych racji – ogłosił Ziobro. – Polacy mają swój parlament, mają swoje przedstawicielstwo ustawowe i są w stanie przygotować zmiany w prawie tak, aby one skutecznie gwarantowały ochronę wolności w internecie. Mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że niebawem prace nad tą ustawą rusza szybkim tempem i będziemy mogli zgodnie wszyscy w parlamencie przeforsować te rozwiązanie w myśl wolności dla wszystkich – podkreślił.

Już po konferencji prasowej ministra sprawiedliwości, Facebook poinformował, że konto IPN zostało odblokowane, a sama blokada została nałożona w wyniku błędu.