„Nawet Zandberg jest przeciwko jakiemuś podatkowi”. Kpiny z „absurdu” PiS po deklaracji posła Lewicy

Adrian Zandberg w mediach społecznościowych zapowiedział, że jego środowisko polityczne nie zamierza głosować za nałożeniem nowego podatku na media. „Lewica nie ma alergii na słowo »składka«, ale propozycja rządu jest kuriozalna. Sprowadza się do tego, żeby wziąć pieniądze z tych mediów, których władza nie kontroluje, i rozdać je tym mediom, które się władzy podobają. Za czymś takim oczywiście nie podniesiemy ręki” – napisał polityk.

Adrian Zadberg: To nie jest prawda

W dalszej części postu opublikowanego na Facebooku Adrian Zandberg stwierdził, że rząd „próbuje bronić ustawy, mówiąc, że to podatek dla gigantów”. „To nie jest prawda. Gazety mają niskie i spadające z miesiąca na miesiąc nakłady. Lokalne radia to często bardziej inicjatywy społeczne niż prawdziwe biznesy. Porównywanie ich do Google’a czy Facebooka jest niepoważne” – napisał. Polityk przypomniał także własną inicjatywę sprzed kilku miesięcy.

„W Sejmie, od wielu miesięcy, leży gotowy projekt prawdziwego podatku dla gigantów. Takiego, który faktycznie jest wprowadzany w kolejnych państwach Unii Europejskiej. PiS nie nadał mu nawet numeru druku. Różnica jest prosta. Lewica chce kompleksowo opodatkować gigantów, którzy mają obroty ponad 750 milionów euro. PiS – potraktować lokalne radio tak jak gigantów. Ani to uczciwe, ani ekonomicznie sensowne, więc tego nie poprzemy” – podsumował polityk.

Do wpisu Adriana Zandberga odniósł się Jakub Kralka. „PiS w swoich pomysłach dochodzi do takich granic absurdu, że już nawet Adrian Zandberg jest przeciwko jakiemuś podatkowi” – skomentował redaktor naczelny Bezprawnik.pl.

