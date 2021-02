Wyciekł „przekaz dnia” PiS na temat protestu mediów. „Specyficzny, bo protestują te wspierające opozycję”

Środa 10 lutego przebiegała pod dyktando akcji „Media bez wyboru”, czyli protestu mediów komercyjnych przeciwko rządowym planom wprowadzenia podatku od reklam w mediach. Tego dnia takie stacje jak TVN czy Polsat zaprzestały nadawania (trwało to 24 godziny, do dnia następnego), wiele portali internetowych blokowało swoje serwisy lub ograniczało się do informowania wyłącznie o wydarzeniach wokół protestu.

Wyciekł przekaz dnia PiS na temat protestu mediów?

W środę wieczorem dziennikarz „Polityki” Wojciech Szacki opublikował na Twitterze tzw. przekaz dnia, który otrzymali posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości. „Przekazy dnia” to partyjne rekomendacje, które trafiają do polityków, na temat tego, jak wypowiadać się w danej sprawie. Korzysta z tego większość formacji, wszystko po to, by w danych tematach wypowiedzi członków partii były w miarę jednolite.

Szacki wskazał, że otrzymał przekaz od jednego z posłów PiS, a brzmi on:

Protest jest specyficzny, bo protestują przede wszystkim te media, które mniej lub bardziej jawnie i ostentacyjnie wspierają opozycję. Patrzymy więc na to z poczuciem, że postąpiliśmy słusznie.

Ponieważ 10 lutego nadawały jedynie TVP czy Polskie Radio, co znacząco wpłynęło na liczbę audycji i rozmów politycznych, trudno ocenić, czy rzeczywiście przekaz dnia był stosowany przez polityków. Dopiero w czwartek 11 lutego, gdy sygnał wznowią telewizje komercyjne, a radia zaczną nadawać, będzie można zacząć snuć przypuszczenia, czy wszyscy wzięli sobie do serca „przekaz dnia”.

twitter