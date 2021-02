Porozumienie może zablokować podatek od reklam. Maksymowicz: Zagłosowałbym przeciw

Projekt dodatkowego opodatkowania mediów pod pretekstem walki z COVID-19 wywołał protest branży medialnej. Posłowie Porozumienia zapowiadają nieoficjalnie, że nie poprą kontrowersyjnego pomysłu, który miał wyjść z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Pytany o tę kwestię Wojciech Maksymowicz na antenie TVN24 stwierdził, że prawdopodobnie jego koledzy nie zagłosują za tym projektem.

Wojciech Maksymowicz z Porozumienia, który był gościem „Jeden na jeden” na antenie TVN24 zapowiedział, że do wieczora wypracowane zostanie stanowisko ugrupowania ws. podatku od reklam. – Chyba prawie wszyscy są zgodni w Porozumieniu – konsekwentnie jesteśmy przeciwko zwiększaniu opodatkowania, bo to zawsze hamuje rozwój. A w tej chwili w trudniejszej dla wszystkich przedsiębiorstw (sytuacji), również i medialnych, nie jest to dobre rozwiązanie – wskazał Maksymowicz.

Podkreślił też, że od lat 80. trwałą walka o wolność mediów. – Jeśli jest choć jakiś cień, że to może ograniczyć wolność mediów, nie powinno się tego robić, bo one są gwarantem demokracji. O to walczyliśmy, żeby Polska była demokratyczna – wskazał.

Maksymowicz: Zagłosuję przeciw dodatkowemu podatkowi dla mediów

Wojciech Maksymowicz zaznaczył, że skoro media same czują, że mogą być ograniczane, to trzeba brać pod uwagę ten głos. Dodał, że środki z podatku – około 400 mln złotych na NFZ – nie wpłyną znacząco na zmianę sytuacji w służbie zdrowia. W zamian zaproponował daninę 1 proc. od każdego Polaka, za wyjątkiem najuboższych, na rzecz systemu ochrony zdrowia. – To da 10 miliardów złotych, to są środki, które zmienią rzeczywistość, a nie tamta suma, która oczywiście z godnością byłaby przyjęta. To duża suma, ale nie zmieni sytuacji – mówił.

Pytany wprost o to, czy zagłosowałby przeciw ustawie o dodatkowym opodatkowaniu mediów, Maksymowicz odpowiedział, że „tak” . Dopytywany, czy większość jego ugrupowania postąpiłaby podobnie, odparł: Przypuszczam, że tak.

To oznaczałoby, że gdyby w ewentualnym głosowaniu do Zjednoczonej Prawicy nie dołączyliby posłowie opozycji, projekt nie miałby szans w Sejmie.

Czytaj też:

Czarzasty: Nie jestem za likwidacją TVP Info. Z nienawiści nie można niszczyć