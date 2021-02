PE dwukrotnie pochyli się nad Polską. Tematami strefy wolne od LGBT oraz podatek medialny

Po raz pierwszy temat Polski pojawi się na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego zaplanowanym na 9 marca. Rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duch w rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginon przekazał, że eurodeputowani pochylą się nad sytuacją osób LGBT w naszym kraju, a dokładnie nad problemem tzw. stref wolnych od LGBT. Przedstawiciele PE będą wzywać Komisję Europejską, by uruchomiła odpowiednie procedury prawne wobec Polski.

Podatek medialny przedmiotem obaw PE

10 marca jednym z przedmiotów posiedzenia będzie rynek mediów w naszym kraju. Dokładny temat debaty to "Próby rządów, by uciszyć wolne media w Polsce i na Węgrzech". Ta dyskusja toczyć się będzie przy udziale Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Taki temat debaty zaproponowała Europejska Partia Ludowa, w skład której wchodzą europosłowie Platformy Obywatelskiej. Powodem do zaniepokojenia jest w tym wypadku proponowany przez rząd podatek medialny. Na wniosek socjaldemokratów (S&D) do dyskusji włączono też Węgry, gdzie media niezależne już wcześniej zostały w dużym stopniu zduszone.

