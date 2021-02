Bortniczuk wyśmiewa wniosek „tzw. prezydium Porozumienia”. Przypomniał wpis Gowina

W ubiegłym tygodniu w partii, która jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy, wybuchł spór o przywództwo. W partii słyszalny jest dwugłos, a posłowie grupują się wokół Jarosława Gowina i Adama Bielana.

Zamieszanie w Porozumieniu. Bortniczuk przypomina wpis Gowina

W piątek 12 lutego o godz. 17:00 rozpoczęło się partyjne spotkanie Porozumienia. Kilka godzin wcześniej Magdalena Sroka deklarowała, że po jego zakończeniu, zostanie przedstawione oficjalne stanowisko partii wobec projektu dotyczącego nowego podatku, który miałby być nakładany na media.

„Właśnie tzw. prezydium Porozumienia zawnioskowało o usunięcie z partii m.in. najwierniejszego druha, ministra Jacka Żalka, ministra Michała Cieślaka, posła Włodzimierza Tomaszewskiego oraz byłych posłów Magdalenę Błeńską, Zbigniewa Gryglasa i lidera Republikanów Karola Rabendę” – napisał Kamil Bortniczuk w mediach społecznościowych. Te informacje wyraźnie rozbawiły posła, czemu dał wyraz w opublikowanych emotikonach.

Polityk przypomniał także wpis Jarosława Gowina z 2013 roku. „Wcześniej czy później każdy Cezar doczeka chwili, gdy do jego drzwi zastuka Republika – wspólnota wolnych ludzi” – napisał kilka lat temu Jarosław Gowin, odnosząc się do wyborów wewnątrz Platformy Obywatelskiej, do której należał.

