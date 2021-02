Gowin „czyści” Porozumienie z frakcji Bielana. Wnioski o usunięcie z partii kilku polityków, wśród nich wiceministrowie

Osiem osób zostało zawieszonych, a wszystkie z nich Porozumienie chce ich usunąć z formacji – to najważniejsza informacja po posiedzeniu zarządu tej partii. Wiele wskazuje jednak na to, że kontestować to będą ludzie związani z Adamem Bielanem, który twierdzi, że jest p.o. obowiązki prezesa.