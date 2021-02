Stanowisko Porozumienia ws. podatku dla mediów. „Stoi to w całkowitej sprzeczności z…”

W piątek 12 lutego o godz. 17:00 rozpoczęło się partyjne spotkanie Porozumienia. Kilka godzin wcześniej Magdalena Sroka deklarowała, że po jego zakończeniu, zostanie przedstawione oficjalne stanowisko partii wobec projektu dotyczącego nowego podatku, który miałby być nakładany na media. Dokument został opublikowany po godz. 19:00.

Podkreślono w nim, że Porozumienie Jarosława Gowina „konsekwentnie opowiada się za niskimi, a jednocześnie sprawiedliwymi podatkami”. „Zbyt wysokie daniny osłabiają rozwój gospodarczy. Podcinają także zaufanie obywateli do państwa i zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu rodzin. Z drugiej strony unikanie płacenia podatków niszczy warunki uczciwej konkurencji i narusza społeczne poczucie sprawiedliwości” – czytamy.