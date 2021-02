Nowy sondaż, dwa scenariusze. PiS traci, gdyby pojawił się Hołownia – spore przetasowanie

Portal wPolityce opublikował wyniki najnowszego sondażu partyjnego. W badaniu pracowni Social Changes traci Zjednoczona Prawica, zyskuje za to KO, ciekawie przedstawia się sytuacja polityczna, gdy do gry o stawkę doliczono ruch Szymona Hołowni.

Badanie pracowni Social Changes przeprowadzono w dniach 5-8 lutego tego roku metodą CAWI, sondaż przeprowadzono na zlecenie wPolityce.pl. Portal opublikował dwie wersje sondażu – z uwzględnieniem ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 i bez. Co ważne, wszystkie projekcje poparcia podawano bez uwzględnienia wskazań osób, które określiły sie jako niezdecydowane. Najnowszy sondaż. PiS traci, rosną KO i Polska 2050 W pierwszej wersji, bez ruchu Hołowni, zwycięża Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie) z poparciem 30 proc. respondentów. Jak zauważa portal wPolityce.pl, to spadek o 4 punkty procentowe względem ostatniego, analogicznego badania. Druga na podium jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z 25 proc. poparcia (wzrost o 2 pkt. procentowe). Trzecie miejsce przypadło koalicji lewicy (SLD, Wiosna, Razem) – 11 proc. (spadek o 1 pp.). Do Sejmu weszyłyby jeszcze: Konfederacja (10 proc. poparcia) i Kukiz'15 (6 proc.), pod progiem znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (6 proc.). 14 proc. badanych wskazało, że wybrałoby inne ugrupowanie. W sondażu z uwzględnieniem Polski 2050 Szymona Hołowni dochodzi do małego przetasowania. W tym scenariuszu Zjednoczona Prawica ma 29 proc., a Polska 2050 jest druga w badaniu z wynikiem 23 proc. poparcia. Trzecią Koalicję Obywatelską wskazało 20 proc. respondentów. 10 proc. poparcia zanotowała koalicja lewicy, 9 proc. – Konfederacja, a 5 proc. – Kukiz'15. W tym scenariuszu najbardziej traci PSL, bo poparcie dla niego maleje do 2 proc. Co ciekawe, w badaniu uwzględniającym ruch Hołowni znacząco maleje liczba odpowiedzi badanych, że zagłosowaliby na „inne ugrupowanie”. W scenariuszu bez Polski 2050 takich odpowiedzi było 14 proc., a z tą formacją – już tylko 2 proc.