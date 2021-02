Impeachment Donalda Trumpa. Jest decyzja Senatu USA

Głosowanie zakończyło się wynikiem 57-43. Oznacza to, że nie osiągnięto wymaganych 2/3 głosów, które są potrzebne do postawienia polityka w stan oskarżenia. Były prezydent został uniewinniony po raz drugi. Co ciekawe, siedmioro republikańskich senatorów poparło wniosek.

Donald Trump podziękował w oświadczaniu swoim prawnikom i wszystkim osobom zaangażowanym w „obronę prawdy” . „To była tylko kolejna faza największego dotychczas w historii naszego kraju polowania na czarownice” – skomentował.

twitter

Wniosek o impeachment za szturm na Kapitol

Przypomnijmy, że kontrolowana w większości przez Demokratów Izba Reprezentantów przegłosowała w połowie stycznia rozpoczęcie procedury impeachmentu wobec prezydenta Donalda Trumpa, gdy ten jeszcze był formalnie prezydentem USA. Politycy oskarżali go o „podżeganie do powstania” i zachęcanie tłumu do szturmu na Kapitol.

Za rozpoczęciem procedury impeachmentu w styczniu zagłosowali wszyscy Demokraci w Izbie (222 głosy) oraz 10 Republikanów. Czterech innych nie oddało swojego głosu. Co warto podkreślić, na początku 2020 roku, kiedy również głosowano nad podobnym wnioskiem, nie poparł go żaden z polityków Partii Republikańskiej.

Donald Trump. Impeachmentowy rekordzista

Impeachment to procedura wywodząca się z anglosaskiej tradycji parlamentarnej, w której parlament może odwołać wybranych w demokratycznych wyborach urzędników (w tym prezydenta) po przebyciu skomplikowanej procedury i przeprowadzeniu śledztwa.

Do tej pory procedura impeachmentu wobec prezydenta, od wejścia w życie amerykańskiej konstytucji w 1789 roku, była wszczynana jedynie cztery razy, z czego dwa razy przeciwko Donaldowi Trumpowi – w grudniu 2019 roku i w styczniu 2021 roku.

Pierwszy wniosek o impeachment miał miejsce w 1867 roku. Prezydent Andrew Johnsona został oskarżony przez Republikanów o „obalanie, podważanie i rozkład rządów Stanów Zjednoczonych”. Natomiast w 1998 roku procedura została wszczęta w związku z krzywoprzysięstwem Billa Clintona w sprawie pozamałżeńskiego romansu ze stażystką Monicą Lewinsky. W obu przypadkach procedura została doprowadzona do Senatu, który przegłosował, że prezydenci są niewinni.

Procedura impeachmentu miała być też wszczęta wobec Richarda Nixona. Ten jednak wcześniej sam złożył rezygnację z urzędu w 1974 roku.