Wydawca Onetu pozwie posła PiS. Marek Suski: Niemcy robili w Polsce straszliwe rzeczy

Pod koniec ubiegłego tygodnia wydawca Onetu zapowiedział, że pozwie Marka Suskiego. Chodzi o wpis, który polityk Prawa i Sprawiedliwości zamieścił na Twitterze. Wiceprzewodniczący PiS wypowiadał się na temat wspomnianego portalu na antenie Polskiego Radia.

– Często zamieszcza takie różne, dziwne wpisy, jak np. pochyla się z troską nad niemieckimi żołnierzami, którzy w czasie okupacji, kiedy z jednej strony mordowali Polaków, Onet pochyla się nad ich losem i mówi, jak oni tu cierpieli, bo nie mogli Wigilii obchodzić – stwierdził Marek Suski. Katarzyna Gójska zaznaczyła, że naczelny portalu przeprosił za wspomniany tekst.