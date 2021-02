Kolejne odejście z KO. Paulina Henning-Kloska zdradza powody

O transferze poinformowano w poniedziałek 15 lutego, jednak plotki o zmianie partyjnych barw przez Paulinę Henning-Kloskę pojawiały się już od jakiegoś czasu. Posłanka zaprzeczała doniesieniom, aż do dziś, kiedy okazało się, że znalazły one jednak swoje potwierdzenie.

Paulina Henning-Kloska tłumaczy powody swojej decyzji

W najnowszym wpisie posłanki na Facebooku czytamy, dlaczego zdecydowała się ona na zmianę politycznych barw. „Przez ostatnie tygodnie miałam okazję poznać bliżej Szymona i jego ruch. Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku” – pisze.

„Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. Dlatego chcę go wesprzeć na tak wczesnym etapie. Dziś twardo stoję na nogach i wiem co robię. Wielu z Was już w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej przekonywało mnie na ulicach Gniezna, Konina, Wrześni, Środy, Śremu, Słupcy, Koła czy Turku, że to Szymon jest jedyną gwarancją zmian w polskiej polityce” – kontynuuje.

„Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsądek, umiar i odpowiedzialność w polityce. [...] Byłam i będę rzecznikiem współpracy na opozycji. Dalej mamy wspólne cele do osiągnięcia. Obiecałam Wam, że będę sprawcza. Stąd moja decyzja” – czytamy dalej.

Szymon Hołownia ma swoje koło poselskie

Posłanka poinformowała również, że stawia przed sobą cztery główne cele: przywrócić stabilność ludziom pracy, którzy padli ofiarami COVID-19, zapewnić jawność finansów publicznych, zadbać o ludzi pozostawionych przez państwo a oszukanych w aferach takich jak SKOK czy GETBACK i postawić na nogi służbę zdrowia.

Szymon Hołownia będzie miał teraz w Sejmie swoje koło poselskie. W jego skład – oprócz Henning-Kloski – wejdą Joanna Mucha, która także przeszła do Polski 2050 z Koalicji Obywatelskiej oraz Hanna Gill-Piątek, która dostała się do Sejmu z list Lewicy. Paulina Henning-Kloska jest w polityce od 2015 roku, kiedy to weszła do Sejmu z list Nowoczesnej. Późniejsze polityczne perturbacje doprowadziły do powstania wspólnej koalicji Nowoczesnej, PO, Zielonych i Inicjatywy Polskiej pod nazwą Koalicja Obywatelska. To właśnie z tego ugrupowania posłanka zdecydowała się ostatecznie odejść.

