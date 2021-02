Parada w Düsseldorfie. Swojej niechlubnej karykatury doczekał się także Jarosław Kaczyński

twitter

Zgodnie z tradycją, każdego roku w Rosenmontag, czyli tzw. różany poniedziałek odbywają się karnawałowe parady. Święto to przypada zazwyczaj na ostatni poniedziałek karnawału przed Środą Popielcową i jest pretekstem do satyrycznego przedstawienia otaczającej nas rzeczywistości. Podczas karnawału przedstawiane są gigantyczne platformy, na których widać karykatury zjawisk czy osób, które w minionym roku odznaczyły się w historii świata.

W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała karnawałowe plany, jednak na ulicach miasta rozstawiono platformy z karykaturami, które cieszą się zawsze największą popularnością. Co zobaczyliśmy tym razem? Jedna z karykatur przedstawia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który zdaje się być... grillowany na rożnie. Na „ogniu” pod nim napisano „Make America great again”, co jest nawiązaniem do hasła wyborczego, jakie Trump głosił w wyborach prezydenckich.

Na platformach znalazły się także nawiązania do sytuacji pandemicznej, Władimira Putina i Kościoła katolickiego. Oczy Polaków zwrócą się jednak zapewne w kierunku karykatury, jaka dotyczy naszego kraju. Na jednej z platform pojawił się bowiem lider PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński. Kaczyński siedzi na kobiecie, której krzyżem wbija w tułów drewniany kołek. Na ciele kobiety napisano w języku niemieckim: prawo aborcyjne. Karykatura Kaczyńskiego to nawiązanie do decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji embriopatologicznej.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Jarosław Kaczyński „pojawia się” na paradzie w Düsseldorfie. W przeszłości Kaczyńskiego upodabniano do Wojciecha Jaruzelskiego, który trzyma pod butem ciemiężoną przez niego Polskę. Kaczyńskiego przedstawiano również jako jako „jeźdźca”, który zasiada na ukrzyżowanej „liberalnej Polsce” i zestawiano go także z Viktorem Orbanem, sugerując dyktatorskie zapędy obu polityków.

