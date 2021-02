Wytykają sobie zmianę politycznych barw. Seria „wyliczanek” na Twiterze

Każda zmiana partyjnych barw jest powodem do dyskusji nad przyczyną roszad. Poniedziałkowe odejście Pauliny Henning-Kloski z KO do ruchu Szymona Hołowni zapoczątkowało jednak ciekawą „wyliczankę”. Politycy wytykają sobie teraz przejścia z partii do partii. Co ciekawe, w „wyliczankę” bawią się również i ci, którzy sami chętnie zmieniali polityczne barwy.

Zaczęło się od transferu, jakiego dokonała posłanka Paulina Henning-Kloska. Posłanka poinformowała, że odchodzi z Koalicji Obywatelskiej do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Na jej decyzję szybko zareagowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. „Zdradziła Ryszarda Petru, zdradziła Adama Szłapkę, zdradzi Szymona Hołownię. Cała Paulina" – napisała na Twitterze. twitter Scheuting-Wielgus wypomniała w ten sposób koleżance, że ta najpierw weszła do Sejmu z list Nowoczesnej Ryszarda Petru, później była częścią Koalicji Obywatelskiej, a teraz znów zmienia barwy i przechodzi do Polski 2050. Jacek Bury broni partyjnej koleżanki Na wpis Scheuring-Wielgus zareagował inny „nabytek" Hołowni – senator Jacek Bury. „Napisała była posłanka Nowoczesnej, Teraz! (partia powołana przez Scheuring-Wielgus i Ryszarda Petru po problemach w szeregach Nowoczesnej – przyp. red.), była kandydatka listy Wiosny Biedronia i obecna posłanka Lewicy. Cała Joanna" – skomentował Bury. twitter Sam Bury również mógłby być bohaterem podobnej wyliczanki, gdyż swoje polityczne kroki stawiał najpierw w Nowoczesnej, następnie startował z list KO z poparciem PSL i SLD, by ostatecznie znaleźć się u Hołowni. Wokół wpisu rozpętała się burza, w której senatorowi zarzucano, że czym innym jest przejście do innej partii pod koniec kadencji, a czym innym zmiana barw w trakcie jej trwania. Wpis odnotowali także inni politycy, np. senator Jan Filip Libicki, który polubił post. I to nie przeszło bez echa, gdyż senator PiS Marek Pęk szybko zauważył, że Libicki lajkuje post, a sam w przeszłości zmieniał polityczne barwy. ZChN, Przymierze Prawicy, PiS, Polska Plus, PO, PSL – wytyka senatorowi Libickiemu senator Pęk. twitter

