Kolejny transfer do Polski 2050? „Walka” na powiedzenia między Hołownią a dziennikarką

Rozmowa w „Salonie politycznym Trójki” zaczęła się w nietypowy sposób. Beata Michniewicz wymieniła kilka określeń, które są używane przez polityków w stosunku do Szymona Hołowni. Padło hasło: „kłusownik” oraz „kret”.

– Po pierwsze bardzo się cieszę, że nasza obecność na scenie politycznej, też moja obecność, tak niezwykle rozwiązała kreatywność i umysły po stronie opozycyjnej. Nagle wszyscy zaczęli prześcigać się w poetyckich metaforach. Bardzo nas to cieszy – powiedział Szymon Hołownia. Beata Michniewicz zauważyła, że termin „kłusownictwo” jest w polityce stosowany od dawna.

Mam wrażenie, że samą swoją obecnością obudziliśmy kawał tej sceny opozycyjnej do tego, żeby nagle się wszystko zaczęło dziać. Nagle wyszliśmy z zimowego snu, konferencje, spotkania, prezentacje programowe – wymieniał lider Ruchu Polska 2050 na antenie Polskiego Radia.

Zimoch dołączy do Polska 2050? „Walka” na powiedzenia między Hołownią a dziennikarką

W poniedziałek 15 lutego został oficjalnie potwierdzony transfer Pauliny Hennig-Kloski do ruchu Szymona Hołowni. Beata Michniewicz zapytała lidera Polska 2050, czy kolejnym politykiem, który dołączy do struktur, będzie Tomasz Zimoch.

Proszę zapytać Tomka, co on na ten temat sądzi. My się z Tomkiem znamy, my z Tomkiem często rozmawiamy – jak były członek mediów z byłym członkiem mediów – powiedział Szymon Hołownia, nie dając jednoznacznej odpowiedzi.

– Jest nadzieja na decyzję? Czy to są rozmowy na tym etapie, że będzie zwieńczenie w tym tygodniu? – dopytywała Beata Michniewicz. – Zacytuję kolejnego klasyka: nadzieja umiera ostatnia – odpowiedział Szymon Hołownia. – A ja jeszcze o nadziei mam inne przysłowie, ale się powstrzymam – kontynuowała dziennikarka. – Czyją jest matką. Tak, to też słyszałem, chociaż nie do końca w to wierzę – odparł ze śmiechem Szymon Hołownia.

