Polska wypowie Konwencję stambulską? „Niech tę żabę je sam, nie damy się w nią wkręcić”

Podpisy pod obywatelską inicjatywą „Tak dla rodziny, nie dla gender” zbierano od października 2020 roku. W grudniu Ordo Iuris poinformowało, że zebrano 150 tys. głosów poparcia (potrzebnych jest 100 tys. podpisów – red.), a dokument trafił do Sejmu.

Na stronie izby niższej pojawiła się informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, które ma odbyć się już w przyszłym tygodniu – informuje rp.pl. Inicjatorzy, wśród nich Ordo Iuris czy Chrześcijański Kongres Społeczny, twierdzą, że Konwencja stambulska „opiera się na ideologii gender” . Postulują wypowiedzenie jej przez polskie władze. Ordo Iuris podkreśla, że ten dokument jest „radykalnie ideologiczny” i wprowadza „tylnymi drzwiami” do polskiego prawa pojęcie „gender”.

To nie jest taka oczywista sprawa, że Konwencja stambulska to jest taki dokument, który ma za zadanie bronić przed przemocą kobiety i nie ma tam warstwy ideologicznej. Niestety jest warstwa ideologiczna. Na to my jako Solidarna Polska nie możemy się zgodzić – powiedział w lutym 2020 roku Michał Wójcik, którego słowa cytuje gazeta.pl.

Polska wypowie konwencję stambulską? „Niech tę żabę je sam”

W rozmowie z rp.pl Ireneusz Raś stwierdził, że politycy nie powinni zajmować się „rozgrywaniem wartościami w cyniczny sposób”. – To jest kolejna wrzutka prezesa Kaczyńskiego. Niech tę żabę je sam, nie damy się w nią wkręcić. Sejm i rząd powinny zająć się poważnymi sprawami gospodarczymi, społecznymi, tym, jak Polska będzie wyglądać za 10–15 lat, a nie rozgrywaniem wartościami w cyniczny sposób, by oddaliły one znowu na tygodnie czy miesiące tematy pilne i wa żn e – powiedział poseł KO.

Poseł Jan Łopata z kolei twierdzi, że podniesienie tego tematu jest celowym działaniem Jarosława Kaczyńskiego, które ma zmobilizować najwierniejszy elektorat. – To jest gra. Moim zdaniem Kaczyński sprawdza lojalność w Zjednoczonej Prawicy. Dlatego sięga po temat, który dzieli Polaków, by zmobilizować swój najwierniejszy, najbardziej konserwatywny elektorat – stwierdził w rozmowie z rp.pl poseł Koalicji Polskiej.

