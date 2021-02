Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Ogłoszenie nowej strategii odbyło się podczas wspólnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz wiceministra Pawła Wdówika. Realizacja strategii ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach. „Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” – zapowiedział premier.

Morawiecki: Musimy pomagać osobom z niepełnosprawnościami

„Musimy pomagać osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły w życiu społecznym i zawodowym funkcjonować jak najpełniej. To podstawowy wyznacznik wiarygodności naszej polityki. Przez ostatnie 5 lat najważniejsze są nasze działania, które mogą być potwierdzone przez środki budżetowe, które przeznaczamy na osoby z niepełnosprawnościami. To przyrost o ok. 90 procent z nieco ponad 15 mld zł do 30 mld zł w bieżącym roku” – mówił.

twittertwitter

„Wdrożyliśmy nasz system solidarnościowy, żeby system był jak najbardziej sprawiedliwy. To wszystko jest zaledwie bazą do dalszych działań. Miarą skuteczności jest polepszanie życia osób z niepełnosprawnościami. Strategia obejmuje 130 działań zaplanowanych wraz z konkretnymi wskaźnikami, żebyśmy wiedzieli czy i kiedy wypełniamy założone cele” – dodał.

twitterCzytaj też:

Niepełnosprawność pacjentów ma negatywny wpływ na jakość opieki medycznej. Nowe badania