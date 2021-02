Posłanka PO sceptycznie o planach Borysa Budki: To nie musi mi się podobać

– Jestem gotowy na to, by stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny, który doprowadzi do wcześniejszych wyborów, a wcześniej odpolityczni polskie służby i prokuraturę oraz wyjaśni w trybie komisji śledczych największe afery obecnej władzy – stwierdził Borys Budka w rozmowie z polskatimes.pl.

Słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej komentowała w Rozmowie RMF Urszula Augustyn z PO. Pytana, czy to tylko pomysł lidera, czy też politycy PO porozumieli się w tej sprawie, polityk odpowiedziała, że powinno się o to pytać Borysa Budkę. – Czy ja o tym wiem? Nawet jeżeli wiem, to nie znaczy, że to musi mi się podobać. Jeszcze raz powtórzę: Proszę pytać autorów pomysłów o to, co chcą osiągnąć – mówiła Augustyn.

Jak PO chce odsunąć PiS od władzy. Urszula Augustyn komentuje

Posłanka dodała, że zadaniem polityków Platformy powinno być takie przygotowanie się do wyborów, by odsunąć PiS od władzy. Dopytywana potwierdziła, że zasugerowała, że pomysł z Borysem Budką na czele technicznego rządu może się jej nie podobać. – Powinniśmy wszyscy wspólnie popracować nad tym, żeby odsunąć PiS od władzy. Czy rząd techniczny jest dobry? Nie sądzę. Uważam, że lepiej by było, żeby PiS realizował swoją politykę do czasu, gdy obywatele nie zdecydują w normalnych wyborach, że chcą odsunąć PiS od władzy – tłumaczyła Urszula Augustyn.

Czytaj też:

Kłótnia posła KO z Rachoniem w TVP Info. „Taka narracja jest po prostu szczuciem”