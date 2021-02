Michał Rachoń zapytał Wandę Nowicką, w jaki sposób Lewica patrzy na to, co dzieje się między ruchem Szymona Hołowni a Platformą Obywatelską. – Patrzymy na to z dość dużym dystansem, bo wiadomo, że w polityce różne rzeczy się dzieją. Hołownia w tej chwili zaczął, że tak powiem, łowić w PO. Wygląda na to, że ten proces może jeszcze się pogłębić i mogą być jeszcze dalsze transfery. Tak się dzieje w polityce i tu nie można udawać, że to jest coś nowego – powiedziała posłanka Lewicy.

O ile oczywiście nie podoba mi się, że Hołownia zamiast skoncentrować się na budowie i wprowadzaniu nowych osób do polityki, pozyskuje je z innych ugrupowań, z którymi notabene chciałby współpracować jako opozycja, to z drugiej strony trudno się nie dziwić posłankom z koalicji, że szukają czegoś nowego, bo rzeczywiście PO w tej chwili czy cała koalicja, mimo prób Budki, jest jednak bytem bardzo nieokreślonym – kontynuowała na antenie TVP Info.

Wanda Nowicka wytknęła PO brak jednoznacznego stanowiska w sprawie aborcji. Jednocześnie posłanka zaznaczyła, że ruch Szymona Hołowni jest bytem „nieokreślonym”.

Wanda Nowicka o zamieszaniu „na prawicy”. „Ziobro też cały czas tam podgryza”

Wanda Nowicka zauważyła, że ostatnie tygodnie przebiegają w intensywny sposób również „na prawicy”. Posłanka wskazała na spór o przywództwo, który toczy się w Porozumieniu. – Wiemy, że problemy w różnych ugrupowaniach to nie jest tylko specyfika opozycji. Przecież na prawicy też się dzieje – kontynuowała. Wanda Nowicka zwróciła uwagę również na drugiego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości w obrębie Zjednoczonej Prawicy.

Minister Ziobro też cały czas tam podgryza i utrudnia rządzenie premierowi Morawieckiemu. Trudności w polityce są powszechne i chyba długo nie ustąpią – podsumowała posłanka Lewicy.

Czytaj też:

Polityk opozycji: „Jeśli rząd się nie rozpadnie, opozycja będzie leżała na łopatkach