Poseł Bortniczuk kontynuuje temat Netfliksa, a internauci... polecają mu rozwijające filmy

Głośna wypowiedź Kamila Bortniczuka padła w kontekście badania CBOS, wskazującego na lewicowe poglądy Polaków w wieku 18-24. W programie „Debata dnia” poseł klubu PiS stwierdził, że jest to „rewolucja” medialna i popkulturowa. – To jest jedna z przyczyn, że mamy Netflix. On ma swoich właścicieli, oni mają swoje poglądy i te poglądy tam w sposób umiejętny przemycają – mówił, oddając, że podczas przeglądania Netfliksa znalazł kategorię „filmy o lesbijkach”. – Kiedyś tego nie było – dodawał.

Po wielu komentarzach, Bortniczuk postanowił wrócić do tematu. „Podobno moja wypowiedź o »kulturotwórczej« roli Netfliksa jest przez niektórych »publicystów« wyśmiewana... Podobno nie ma tam kategorii o lesbijkach et consortes i ogólnej promocji poglądów tzw. progresywnych... Tymczasem wystarczy wpisać w przeglądarkę” – pisał, dodając screen z kategorią „filmy o tematyce LGBTQ.

Internauci polecają Bortniczukowi filmy o LGBTQ

Internauci zwrócili politykowi uwagę, że na Netfliksie jest też kategoria „filmy o religii i duchowości” oraz „filmy romantyczne” z historiami osób głównie heteroseksualnych. Niektórzy polecili też Bortniczukowi wartościowe produkcje, które mogłyby uświadomić go w temacie osób LGBT oraz skutków ich demonizowania oraz społecznego odrzucenia. Wśród zaproponowanych tytułów pojawił się m.in. „Portret kobiety w ogniu”, „It’s a Sin”, „AJ & The Queen” czy „Gra tajemnic”. Od siebie polecilibyśmy jeszcze „Tamte dni, tamte noce” – tak się składa, że są akurat na Netfliksie, na którym poseł najwidoczniej ma aktywne konto.

