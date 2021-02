Trela twierdzi, że Kościół katolicki „gwałci chłopców i dziewczynki”. Woś: Obrzydliwe słowa

Tomasz Trela tłumaczył, że komisja ds. pedofili i prokuratura powinny działać intensywniej, bo „księży pedofilów w naszym kraju jest co niemiara” . – To jest naprawdę robota dla pana prokuratora Ziobry, który powinien dzień w dzień pilnować tych wszystkich postępowań. Powinien być nadzór nad tą komisją – mówił poseł Lewicy. Stwierdził, że sam zaczął przyglądać się działaniu komisji, która w jego ocenie niczego nie wykryła.

Trela: Kościół katolicki gwałci bezbronne dziewczynki i chłopców

– Pedofile w sutannach mają się cały czas bardzo dobrze, prokurator nic nie robi – mówił. – Ta władza kościołowi katolickiemu nic nie robi. Nawet jeżeli ten kościół katolicki gwałci bezbronne dziewczynki i chłopców. Ta władza musi odejść, żeby prokuratura była niezależna, żeby była prawdziwa komisja i żeby tych łotrów w sutannach, tych złych ludzi postawić przed wymiarem sprawiedliwości i właściwie osądzić. Dlatego że każdy jest równy wobec prawa – wskazał Trela.

Dopytywany o to, co ma na myśli, gdy mówi, że „to Kościół gwałci niewinnych chłopców i dziewczynki” , Trela odpowiedział: „Jeżeli są sytuacje i dowody, że księża w Kościele katolickim dopuszczają się takich czynów, to tak naprawdę jest na to zgoda” .

Michał Woś krytykuje Tomasza Trelę: Obrzydliwe słowa

– Obrzydliwe słowa pana posła, skandaliczne – zareagował drugi rozmówca, Michał Woś z Solidarnej Polski. – To tak jakbym powiedział, że wszyscy homoseksualiści gwałcą dzieci, uogólniając. Albo że SLD gwałci dzieci, gdyby pan z SLD złapał choć jednego pedofila w swoich szeregach – mówił Woś. – To jest absurd Lewicy – dodał.

Michał Woś podkreślił, że walka z pedofilią powinna być kwestią pozapolityczną.

