Spięcie na antenie TVN24. Michał Wójcik do dziennikarki: To nie jest uczciwe, co pani mówi

– Jestem bardzo zawiedziony m.in. całą polityką (UE – red.) dotyczącą szczepionek (…). 700 tys. obywateli UE zmarło, a oni zamiast stać na straży zdrowia i obywatela UE to, co robią? 75 proc. szczepionek jest produkowane w UE, a te szczepionki jadą poza unię – powiedział Michał Wójcik na antenie TVN24. – Jest i taka informacja, że polski rząd najpierw nie podjął decyzji o zakupie szczepionek, które mają być dostarczone na koniec roku. To duża liczba szczepionek. Teraz negocjuje, żeby jednak te szczepionki kupić, więc w każdym kraju pewnie są inne sytuacje – odniosła się Agata Adamek.

W dalszej części programu minister podkreślał, że „Polska jest krajem wyróżniającym się”, jeśli chodzi o kwestię systemu szczepień. – To trzeba było wynegocjować, tak jak Niemcy już w lecie ubiegłego roku, że będą kupione szczepionki również z wolnej stopy. Można było to zrobić – ripostowała dziennikarka.

To nie jest uczciwe, co pani mówi w tym momencie. Pozwoli pani, że przypomnę, że to UE negocjowała, a KE w momencie, kiedy ktoś chciał zrobić ruch w stronę innych krajów, które produkowały szczepionki poza UE, to powiedziała: „Halo, halo, tutaj jest polityka solidarności” – relacjonował Michał Wójcik.

Michał Wójcik do Agaty Adamek: Całkowicie jest pani w błędzie

– I w tej sprawie my jesteśmy akurat potulnymi barankami, jeśli chodzi o zachowanie w stosunku do KE i posłusznie spuszczając głowę poczekaliśmy na to, ile dostaniemy, a z własnej inicjatywy niewiele zrobiliśmy – ironizowała Agata Adamek. – Całkowicie jest pani w błędzie. Nie można po prostu solidarnie tutaj odpowiadać, skoro stroną tej umowy jest zupełnie ktoś inny. UE za to odpowiada, KE. To jest skandal. To nawet najwięksi euroentuzjaści mówią, że to było fiasko. To jest skandal, że nie ma tych szczepionek – ocenił jednoznacznie Michał Wójcik.

