Dziennikarz TVP wtrącił się w wypowiedź Lichockiej. Chodzi o podatek od reklam

10 lutego odbył się protest mediów, które sprzeciwiają się nałożeniu dodatkowego podatku. – To nie jest do końca pomysł na opodatkowanie mediów, tylko na opodatkowanie reklam – powiedziała Joanna Lichocka w programie „Kwadrans polityczny”. – Z tych reklam żyją media – odparł prowadzący program Jacek Łęski.

Tak, oczywiście, ale jeszcze raz bym jednak to podkreśliła – to nie jest pomysł na opodatkowanie mediów, tylko na opodatkowanie reklam, tego biznesu reklamowego – stwierdziła posłanka PiS na antenie TVP1.

Joanna Lichocka wskazała, że w Unii Europejskiej bardzo poważnie mówi się o potrzebie opodatkowania gigantów cyfrowych, takich jak Facebook, które „dosyć swobodnie działają na rynku, natomiast nie płacą podatków w Europie”.

– Ten podatek cyfrowy, który myśmy już zresztą próbowali przedstawić w 2019 roku, jest cały czas na agendzie Komisji Europejskiej. To się przewleka. Ministerstwo Finansów postanowiło, że przygotuje projekt dla polskiego rządu – taki, żebyśmy już to mogli rozwiązać na poziomie prawa krajowego – powiedziała Joanna Lichocka i podkreśliła, że zebrane w ten sposób środki mają zgodnie z założeniami trafić m.in. do NFZ.

