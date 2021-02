Dziecięca zbroja Zygmunta II Augusta wróciła do Polski. Orban: Oddaliśmy wam to, co zawsze było wasze

Po zakończeniu szczytu V4 w Krakowie strona węgierska uroczyście przekazała Polsce zbroję Zygmunta II Augusta. Do tej pory była przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie.

To był szczęśliwy przypadek, szczęśliwe nieporozumienie, że zbroja znalazła się u nas. Po prostu wydawało się nam, że była to zbroja zrobiona dla Ludwika II. Wcale nie byliśmy paserami, po prostu myśleliśmy, że to nasze – powiedział Viktor Orban, którego słowa cytuje Polsat News.

Premier Węgier przekazał, że po dokładnych badaniach potwierdzono, że była to dziecięca zbroja Zygmunta Augusta. – Ze względu na to, że premier Polski zwrócił się do nas z oficjalnym wnioskiem, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję. Pozwoliła nam na to przyjaźń polsko-węgierska – dodał Orban. – Oddaliśmy wam to, co zawsze było wasze – kontynuował.

„Symbol przyjaźni polsko-węgierskiej”

Podczas uroczystości głos zabrał również Mateusz Morawiecki. – Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Zamek Królewski na Wawelu to zawsze było serce polskiej państwowości – rozpoczął premier. – Znajdujemy się w wyjątkowej chwili. W chwili, kiedy do Polski wraca młodzieńcza, dziecięca zbroja Zygmunta Augusta, naszego polskiego króla. To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego dla narodu polskiego – powiedział premier polskiego rządu i podkreślił, że zbroja stała się „symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej”.

