Do Sejmu wpłynął projekt prezydenta Dudy. Dotyczy Sądu Najwyższego

Zgodnie z proponowanym przez prezydenta projektem, możliwość wnoszenia skargi nadzwyczajnej ma zostać wydłużona z trzech do pięciu lat. Skarga nadzwyczajna to mechanizm odwołania się od prawomocnej decyzji sądu powszechnego lub wojskowego. By taką skargę złożyć należy spełnić kilka konkretnych warunków. W prawie wyszczególnione są również podmioty, które mogą być wnioskodawcami, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Prokurator Generalny.

Dłuższa kadencja ławników, uzupełnienie trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa SN

Prezydencki projekt zakłada także wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o jeden rok. Potrzebę taką uzasadniono w projekcie sytuacją epidemiologiczną. W nowelizacji znalazła się również kwestia tworzenia akt spraw w Sądzie Najwyższym, a dokładnie ich digitalizacji i archiwizacji.

Prezydent wnosi także o uzupełnienie trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie kworum wymaganego do dokonania wyboru na posiedzeniu zgromadzenia sędziów izby SN.

