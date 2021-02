Senat zdecydował ws. kandydatury Piotra Wawrzyka. Stanisław Karczewski: Żenujący spektakl

W czwartek 18 lutego kandydatura Piotra Wawrzyka na stanowisko RPO nie zyskała poparcia senackiej większości. Stanisław Karczewski na antenie Polskiego Radia komentował decyzję, którą podjęła wyższa izba polskiego parlamentu.

Wielka szkoda, że wczoraj nie doszło do wyrażenia zgody przez Senat na przyjęcie funkcji przez ministra Piotra Wawrzyka. To był taki spektakl, można powiedzieć: z jednej strony bardzo kulturalny, wyważony, profesjonalny minister prof. Piotr Wawrzyk, a z drugiej strony senatorowie PO, również z Lewicy, tutaj prym wiodła pani wicemarszałek, która zadawała bardzo agresywne pytania. Byliśmy zbulwersowani tym, co wczoraj działo się w Senacie – powiedział Stanisław Karczewski.