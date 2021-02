Suski przedrzeźniał Kierwińskiego. „Odpowiem tak samo”

– Zadam panu to samo pytanie, które otrzymał Marcin Kierwiński w Radiu Plus. Czy Platforma Obywatelska ciągle jest partią chadecką zdaniem Prawa i Sprawiedliwości? – zapytał Michał Rachoń na antenie TVP Info. – Odpowiem tak samo jak Kierwiński: yyyy, yyyy, yyyy. Albo tak samo jak Schetyna, kiedy zapytano go o sukcesy Platformy, też nie potrafił nic wymienić – rozpoczął uszczypliwie Marek Suski.

Taka ona jest chadecka jak Lewica, czy jak SLD, czy jak Zandberg, czy jak pani Lempart. Bo w gruncie rzeczy to, co się stało, to zaprzeczyło wszystkiemu, co do tej pory Platforma głosiła. Głosili, że są za kompromisem, który był zawarty, czyli krótko mówiąc: teraz nagły zwrot – kontynuował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Suski o Platformie Obywatelskiej: Prawdziwa twarz się nam ujawniła

W dalszej części programu „Jedziemy” Marek Suski stwierdził, że „tak naprawdę Platforma zawsze była taka lewicująco-lewacka”. – Teraz tylko można powiedzieć, że maska opadła i prawdziwa twarz Platformy się nam ujawniła – ocenił poseł.

