Kolejne zdjęcie hajlującego szefa IPN we Wrocławiu. Wiceminister Wąsik żąda szybkiej reakcji

W czwartek 18 lutego na łamach portalu „Gazety Wyborczej” zamieszczono kolejną fotografię Tomasza Greniucha, wykonującego salut rzymski, charakterystyczne pozdrowienie członków organizacji faszystowskich. Dziennikarze podkreślali, że podobnych zdjęć jest więcej, a to konkretne pochodzi z 2007 roku.

„Brak mi słów. Nie ma miejsca dla hailujących idiotów w naszej przestrzeni publicznej. Liczę na szybką reakcje kierownictwa IPN” – napisał w reakcji sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Maciej Wąsik.

Jacek Piekara w obronie salutu Rzymskiego

Co ciekawe, nie wszyscy użytkownicy Twittera zgodzili się z politykiem. Wśród oponentów był m.in. pisarz fantasy Jacek Piekara. „Czemu byli członkowie zbrodniczej PZPR mogą normalnie działać, a jak ktoś za młodu otarł się o narodową prawicę,to ma być wykluczony po kres dni? Nie można karać człowieka do końca życia, bo kiedyś wyciągnął rękę w salucie rzymskim!” – pisał. Próbował też przekonywać, że w Polsce wyciągnięta ręka to „tradycja endecka”, a nie hitlerowska.

Sprawa Greniucha. Błędy młodości czy niedawnej przeszłości?

Inni komentujący zwracali jednak uwagę, że jeszcze w nie tak odległej przeszłości Greniuch bronił swojego zachowania. W swojej książce „Droga Nacjonalisty” z 2013 roku pisał: „Nie wstydzimy się naszych poglądów, naszej tradycji. Dla nas salut rzymski, pozdrowienie aryjskiej Europy, wzniesiona ku słońcu prawica, nie jest gestem zamawiania piwa czy gestem szukania muchy na suficie”.

„ Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację, że nowy dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu pan Tomasz Greniuch nie widzi nic złego w nazistowskim pozdrowieniu. W Polsce, kraju, który tak wiele wycierpiał pod okupacją hitlerowską, nie powinno być miejsca dla nazistowskich symboli” – pisano w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu. „ Pozostaje nam tylko zachęcić pana Tomasza Greniucha do odwiedzenia Muzeum Auschwitz, którego misją jest przypominanie całemu światu o niebezpieczeństwach nazistowskiej ideologii” – dodano.

