Minister rolnictwa do Sylwii Spurek: Żyj i pozwól żyć innym

Zakaz reklamowania mięsa, mleka i jaj? To jeden z pomysłów, jakie zgłosiła właśnie europosłanka Lewicy Sylwia Spurek. Do zaskakującej propozycji odniósł się na Twitterze minister rolnictwa Grzegorz Puda. „Żyj i pozwól żyć innym” – zwraca się do posłanki.