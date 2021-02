Kancelaria Prezydenta pożegnała Jana Lityńskiego. Wśród polityków PiS gest ten był jednak rzadkością

Tragicznie zmarłego Jana Lityńskiego tłumnie wspominają i żegnają w mediach społecznościowych politycy Platformy Obywatelskiej. Krótkie notki na Twitterze opublikowali m.in. Donald Tusk czy Borys Budka. Stosowne wspomnienia zamieścili też na swoich kontach Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Szymon Hołownia z Polski 2050. Do poniedziałku rano nieaktywni w tym zakresie byli natomiast liderzy Lewicy oraz Konfederacji.

Czarnecki pożegnał Lityńskiego: Mieliśmy inne wizje, ale Ojczyznę jedną

Spośród nielicznych polityków PiS, którzy wspominali Jana Lityńskiego znalazł się były minister obrony, Antoni Macierewicz. „Świeć Panie nad jego duszą” - żegnał zmarłego. W ładny sposób byłego posła opisał też Ryszard Czarnecki. „Mieliśmy inne wizje, ale też poczucie że Ojczyznę mamy jedną... Cześć Jego pamięci!” - pisał. Te same słowa możemy znaleźć w wiadomości zamieszczonej na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze. U samego Andrzeja Dudy, zwykle aktywnego na Twitterze, ostatnim wpisem jest pożegnanie Papcia Chmiela z 10 lutego.

Gowin żegna Lityńskiego: Zawsze podziwiałem jego żarliwy patriotyzm

Na godzinę 9:00 jakiejkolwiek wzmianki o Janie Lityńskim próżno było szukać zarówno na profilu Kancelarii Premiera, jak i na prywatnym koncie Mateusza Morawieckiego. Opozycjonistę pożegnał natomiast jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy, szef Porozumienia, Jarosław Gowin. „Z Janem Lityńskim dyskutowaliśmy często podczas Śniadań w Trójce. Różniliśmy się niemal w każdej sprawie. Ale zawsze podziwiałem jego żarliwy patriotyzm. Umarł, jak żył. Walcząc i poświęcając się. Do końca. R.I.P”. - pisał. Podobnego komunikatu nie znaleźliśmy rano u Zbigniewa Ziobry.

To przykre, że tak wielu polityków nie znalazło czasu na upamiętnienie tak istotnej postaci. Tym smutniejsze, że mowa o osobach często niezwykle aktywnych w mediach społecznościowych, które sportowcom potrafią gratulować na wyścigi. Nawet jeśli Jan Lityński nie był fanem niektórych opcji politycznych, to jednak dzięki takim jak on opozycjonistom, obecni parlamentarzyści mogą mówić, że żyją w wolnym kraju.

