Korwin-Mikke krytycznie o młodych kobietach. „Nie umieją nawet szyć, gotować i prasować”

W sobotę 20 lutego Lewica zorganizowała konwencję, poświęconą sprawom młodych ludzi, na którym oddano im głos. Przemawiała m.in. organizatorka protestów kobiet w Łodzi, student z Głowna pracujący na umowach śmieciowych, 14-latek z Krapkowic, do którego przyszła policja po tym, jak podał dalej post na Facebooku o Strajku Kobiet.

Po konwencji na Twitterze doszło do dyskusji Sławomira Mentzena z Konfederacji i Adriana Zandberga z Partii Razem.

Czytaj też:

Zaskakujące tezy Mentzena. „Nauczylibyście się malować ściany, spawać”

Korwin-Mikke: Dziewczyny nie wiedzą nic o realnym świecie

Konferencja Lewicy nie umknęła uwadze Januszowi Korwin-Mikkemu. Ten poparł Mentzena i skrytykował występujących na niej młodych, szczególnie młode kobiety.

„ Pan dr Mentzen ma absolutną rację. Chodzicie na »studia«, na których uczy się Was międlenia słów. Zresztą olewacie je, Waszym marzeniem jest »Erasmus« (»piwo, sex i leserka«). Dziewczyny nie umieją nawet szyć, gotować i prasować - i nie wiedzą nic o realnym świecie. Same slogany... ” – ocenił

W kolejnym wpisie doprecyzował, że chodzi mu o „studia humanistyczne”. „Bełkot dotyczy zwłaszcza kobiet. Pytam np.: kto ma decydować w małżeństwie: on czy ona? Odpowiedź: »Razem« Ale jak się nie zgadzają, to co? »Niech podejmą dialog«. A jak w »dialogu« nikt nie ustąpi? To zaproponują »kompromis«..”. – napisał i do wpisu dołączył mema o kocie.

twitter

„Równouprawnienie, koedukacja i małżeństwa rówieśników to dramat”

Lider Konfederacji kolejny raz przedstawił też, jak jego zdaniem powinny wyglądać stosunki społeczne, zwłaszcza w zakresie małżeństw.

„W normalnym kraju facet ma fart, gdy może mieszkać z rodzicami; na ogół mieszka bardzo tanio, ale płaci.... do 30. roku życia. Pracuje, pracuje - i odkłada na mieszkanie. A potem żeni się z 18-latką, która dzięki temu nie musi mieszkać do 35. roku przy rodzicach”... – uważa polityk Konfederacji.

Korwin-Mikke krytykuje też „równouprawnienie, koedukację i małżeństwa rówieśników”. „To dramat. Kobieta zamiast wejść do wymoszczonego gniazda musi je budować! Ona musi wraz z nim pół życia ciężko harować. A potem małżeństwo się rozpada - bo ona blisko menopauzy, a on przeżywa drugą młodość..”. – uważa polityk.

Korwin-Mikke do środowisk LGBT: Poszczujemy was Braunem

Korwin-Mikke odniósł się również do postulatów środowisk LGBT, parafrazując wypowiedź jednego z prelegentów na konferencji Lewicy.

„Mamy już dość wiecznego pieprzenia o niczym i udawania, że będziemy dbać o "prawa mniejszości". Przestajemy tego słuchać, wszyscy mają mieć równe prawa, żadnych "praw mniejszości". ŻĄDAMY, byście przestrzegali normalnych praw, jak przez tysiące lat - albo poszczujemy was Braunem!” – zapowiedział.

twitter

Czytaj też:

Olbrzymi napis „J***ć PiS” na miejskim stadionie. Prezydent zadowolony: Moje ukochane miasto!