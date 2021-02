Kowalski: Nie ma wroga na prawicy. Jestem zwolennikiem współpracy z Konfederacją

– Ja jestem zwolennikiem tego, żeby współpracować z Konfederacją. Nie ma wroga na prawicy, jestem otwarty na dialog – podkreślał Kowalski w odpowiedzi na pytanie o ewentualny wspólny start z Konfederacją. – W sytuacji, w której byłaby to gwarancja niedopuszczenia komunistów, Platformy czy Szymona Hołowni do władzy, absolutnie tego nie wykluczam – dodawał. – Tam jest wielu znakomitych polityków, takich jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki, których niezwykle szanuję za ich poglądy. W wielu kwestiach się też nie zgadzamy, czasami mamy różnicę zdań, ale trzeba prowadzić dialog – powtarzał.

Polityk Solidarnej Polski zaznaczał, że współpraca z prawicową formacją może zostać wymuszona przez obecnych koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy. – Z drugiej strony, jeżeli za dużo polityków obozu rządzącego, bo nie raz takie pokusy są, spoglądałoby w stronę Platformy Obywatelskiej czy Szymona Hołowni, to zawsze warto rozmawiać z Konfederacją na temat merytorycznej współpracy w Sejmie – mówił.

Janusz Kowalski o Ruchu Narodowym: Mamy te same poglądy, co do polskiego DNA

Kowalski został też zapytany o Ruch Narodowy, którego przedstawiciele należą do Konfederacji. – Mam bardzo dobre zdanie na temat Ruchu Narodowego i liderów tej formacji, chociaż nie zgadzam się ze wszystkimi kwestiami. Tutaj taką różnicą jest przede wszystkim kwestia naszego stosunku geopolitycznego do Rosji. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry jest zdecydowanie na pozycjach antyrosyjskich i ta kwestia nas troszeczkę rzeczywiście różni – zaznaczył.

– Ale tak, jak powiedziałem – nie ma wroga na prawicy, starajmy się szukać sojuszników. Mamy te same poglądy, co do np. polskiego DNA, ochrony polskiej rodziny, mówienia zdecydowanego „nie” ideologii gender – wyliczał. Pytany o ewentualne wyrzucenie Solidarnej Polski ze Zjednoczonej Prawicy, usunięty niedawno z ministerstwa Kowalski odpowiedział krótko: „Im szersza lista prawicy, tym lepiej”.

