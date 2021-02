Rafał Trzaskowski: Teraz jest faza konkurencji, ale mam nadzieję, że w końcu się porozumiemy

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był we wtorek gościem Polsat News. Pytany o brak porozumienia opozycji i nieustanne potyczki słowne między politykami wskazał, że „zaleca spokój”.

– Niektórzy są trochę uzależnieni od Twittera, zawsze muszą odpowiadać na te na zaczepki, ale zalecam spokój. Sam z premedytacją nie chcę się wdawać w słowne przepychanki, bo to niczemu nie służy – mówił.

Rafał Trzaskowski: PSL zareagowało dojrzale

Dopytywany, co myśli na temat transferów, jakich z Koalicji Obywatelskiej dokonuje Szymon Hołownia, Trzaskowski starał się nie oceniać tych działań. – Jeśli Hołownia będzie się starał jakoś zagospodarować pole opozycyjne, to dobrze, a jeśli skoncentruje się wyłącznie na wyjmowaniu polityków z różnych partii, to nie przysłuży się opozycji jako takiej. Ale zalecam jednak szukanie plusów, a nie minusów – dodał.

Zdaniem polityka, po niedawnej konferencji, w której brał udział on sam, a także lider PO Borys Budka, „PSL zareagowało dojrzale”. – Reszta partii trochę mniej. Badania potwierdzają naszą diagnozę, że powinniśmy się zjednoczyć i chyba wszyscy dojrzewamy, żeby to zrozumieć. Teraz jest faza konkurencji, ale mam nadzieję, że w końcu się porozumiemy. Rozmowy cały czas trwają – mówił.

