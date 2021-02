Wpadka w „Kropce nad i”. Monika Olejnik odmłodziła Radosława Sikorskiego. „Pochlebia mi pani”

Gościem „Kropki nad i” na antenie TVN24 był we wtorek europoseł KO Radosław Sikorski. Polityk przyznał na antenie, że ma urodziny w tym samym dniu co Magdalena Ogórek. Prowadząca program Monika Olejnik, chcąc zadać pytanie związane z wiekiem byłego ministra, odmłodziła go o kilka lat.

W pewnym momencie „Kropki nad i” prowadząca rozmowę Monika Olejnik stwierdziła, że dziwi ją obecne zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, którego „zna od 1990 roku”. – Kompletna ewolucja zaszła w tym człowieku. Ewolucja dotycząca i Kościoła, bo kiedyś mówił, że związki ZChN-u z Kościołem mogą doprowadzić do tego, że Kościół zniknie. Na temat radykalnej prawicy też miał odpowiednie zdanie. A teraz wszystko się zmieniło. A może ludzie po prostu się zmieniają z wiekiem? – spytała retorycznie Olejnik. – Stajemy się bardziej sobą z wiekiem. Dzisiaj mam urodziny, więc wiem coś o tym – przyznał Radosław Sikorski. Sikorski: Mam urodziny tego dnia, co red. Ogórek Do urodzin Sikorskiego Olejnik nawiązała w dalszej części rozmowy. – Mówił pan, że ma pan dzisiaj urodziny, 50 lat. Kim pan jest w wieku 50 lat? Jest pan anarchistą, konserwatystą, liberałem? Kim jest Radosław Sikorski? – pytała prowadząca „Kropkę nad i”. – Pochlebia mi pani. Rozumiem, że wyglądam na 50 lat – odparł polityk, sugerując, że Olejnik pomyliła się co do jego wieku. – Ja bym panu nie wypominała, ale przed chwilą sam pan powiedział, że ma pan urodziny – skomentowała Olejnik, najwyraźniej nie zauważając jeszcze, gdzie popełniła błąd. – Ale nie powiedziałem które – tłumaczył Sikorski, wybuchając śmiechem. – Powiedział pan, ja bym nie wiedziała które – zaczęła Olejnik. – A może pan ma mniej, więcej, nie wiem – przyznała dziennikarka. W tym momencie najwyraźniej dostała podpowiedź przez słuchawkę. – Pięćdziesiąte ósme, przepraszam. Rzeczywiście, trochę pana odmłodziłam – odparła ze śmiechem prowadząca. – No tak, to już parę lat temu było – skomentował Sikorski. Wtedy Olejnik stwierdziła, że nie ma znaczenia które to urodziny, „ważne, że są”. – Tak, zdaje się, że z ministrem Pawłem Grasiem i z panią redaktor Magdaleną Ogórek – skończył wątek rozmowy na temat swoich urodzin europoseł KO. I rzeczywiście, Magdalena Ogórek także dziś obchodziła swoje 42. urodziny. Czytaj też:

Magdalena Ogórek obchodzi 42 urodziny. Jak zmieniała się przez lata?