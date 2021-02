Kempa o „lewackim pociągu”, Lempart o „walce o prawa”. Kłótnia w PE o polskie prawo aborcyjne

Środowa debata w PE dotyczyła prawa aborcyjnego w Polsce. Przypomnijmy, że decyzją Trybunału Konstytucyjnego z polskiego prawa zniknęła przesłanka zezwalająca na dokonanie aborcji, gdy płód jest ciężko uszkodzony. Do tej pory w naszym kraju był to powód ok. 98 proc. legalnych aborcji.

Zgodnie z prawem, w Polsce można teraz dokonać aborcji jedynie z dwóch powodów: gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki, a także gdy pochodzi z czynu zabronionego, np. gwałtu. Decyzja TK spowodowała tłumne protesty. Podczas debaty w PE głos zabrała jedna z liderek wspomnianych demonstracji Marta Lempart.

Marta Lempart: Domagam się działań

Jak mówiła, domaga się ona od UE działań w zakresie prawa aborcyjnego w naszym kraju. – Drodzy politycy europejscy, ja państwa nie proszę o deklaracje, obawy, ja domagam się działań. Jestem obywatelką Europy i państwa obowiązkiem jest walczyć o mnie, o Europejkę, o moje prawa. (...) Musicie zrobić więcej i działać szybko – apelowała.

Głos w sprawie zabrali także europarlamentarzyści z Polski. Z ramienia Zjednoczonej Prawicy wypowiedzieli się politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry Beata Kempa i Patryk Jaki. Z ramienia partii opozycyjnych m.in. Andrzej Halicki z PO.

„PE straszy, że UE wykorzysta rozporządzenie ws. „leworządności”, aby zablokować Polsce środki, ze względu na wyrok TK ws. aborcji. Dlatego im odpowiedziałem..”. – napisał na Twitterze Jaki i zamieścił film ze swojego wystąpienia.

– Mówicie państwo często o praworządności. Pamiętajcie, że praworządność to działanie w granicach prawa i przestrzeganie prawa. Tak się składa, że nie macie prawa zajmować się kwestią aborcji ani kwestiami zdrowia. Dobrze wiecie, że te dwie kwestie należą do państw członkowskich. W związku z tym bezczelnie łamiecie prawo – mówił.

Beata Kempa: Nie wjedziecie lewackim pociągiem

– Mam dla was dwie informacje. My nie ustaniemy w obronie cywilizacji życia. Jesteśmy krajem, gdzie dba się o dzieci, bo to jest przyszłość naszego narodu. I nie wjedziecie nam bez paszportu i bez pozwolenia lewackim pociągiem, który promuje cywilizacje śmierci – emocjonowała się z kolei Beata Kempa.

Andrzej Halicki także nie był dłużny i odpowiedział na wystąpienie Patryka Jakiego. Halicki oskarżył polski rząd, że odmawia PE i KE zajmowania się kwestiami praworządności, obrony praw człowieka i praw obywatelskich.

– Żeby realnie bronić praw kobiet w imieniu EPL, wzywam KE, by przeszła od słów do czynów. Czas najwyższy uznać fakt niewłaściwego powołania TK w Polsce i złożyć odpowiedni wniosek do TSUE – apelował.

