Borys Budka o Ryszardzie Terleckim: Prezentuje absolutny brak kultury

W środę 24 lutego podczas posiedzenia Sejmu Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie tzw. luki VAT. Po wystąpieniu premiera odpierać zarzuty skierowane w kierunku PO, zaczął Borys Budka. W pewnym momencie Ryszard Terlecki, który prowadził obrady, wyłączył politykowi mikrofon, podkreślając, że minęła minuta przewidziana na wypowiedź. – Panie Budka. Nie dziwię się, że opozycja narzeka, że nie ma lidera. Takie wystąpienie… – stwierdził Terlecki na zakończenie.

Do słów wicemarszałka Sejmu odniósł się Borys Budka na antenie TVN24. – Pracujecie nad odwołaniem marszałka Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu, zwłaszcza po tym wczorajszym starciu, gdzie kwestionował pańskie przywództwo na opozycji? – zapytał Konrad Piasecki. – Przede wszystkim tu chodzi o elementarny brak kultury ze strony pana marszałka Terleckiego. Ja się nie obrażam, bo ktoś taki jak pan Terlecki nie jest w stanie mnie obrazić – powiedział lider PO.