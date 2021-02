Była sekretarz stanu USA zabrała głos w obronie polskich mediów

„Wypowiadam się przeciwko wysiłkom polskiego rządu zmierzającym do osłabienia niezależnych mediów. Musimy odeprzeć tę kampanię i nazwać ją tym, czym jest – pogwałceniem światowych i europejskich standardów dotyczących rządów prawa i podstawowych praw człowieka” – pisze do uczestników szczytu MEDIA for FREEDOM była sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

List byłej sekretarz stanu USA skierowany do uczestników MEDIA for FREEDOM publikuje w całości Onet. Jak czytamy, Madeleine Albright ocenia, że „w zbyt wielu miejscach na świecie widzimy polityków promujących teorie spiskowe i fałszywie twierdzących, że prasa jest wrogiem ludu”. „Dążą oni do zmonopolizowania władzy na różne sposoby, uciszanie niezależnego dziennikarstwa jest kluczowym narzędziem w arsenale każdego autorytarnego przywódcy” – pisze. „Nie możemy być obojętni na te ataki na demokrację, gdziekolwiek do nich dochodzi. Dlatego też wypowiadam się przeciwko wysiłkom polskiego rządu zmierzającym do osłabienia niezależnych mediów. Musimy odeprzeć tę kampanię i nazwać ją tym, czym jest – pogwałceniem światowych i europejskich standardów dotyczących rządów prawa i podstawowych praw człowieka” – dodaje. Madeleine Albright ponownie o mediach w Polsce Konferencja MEDIA for FREEDOM poświęcona jest współczesnym wyzwaniom, jakie stoją przed mediami. Przypomnijmy, że list w obronie polskich mediów nie jest pierwszym głosem, jaki Madeleine Albright zabrała w tej sprawie. Już w pierwszej połowie lutego, była sekretarz stanu USA wypowiedziała się na ten temat na Twitterze. Wskazała wówczas, że „jako ktoś, kto głęboko troszczy się o Polskę, jest zaniepokojona ostatnią próbą zdławienia wolnych mediów przez polski rząd”. Jak dodała, planowany podatek od reklam jest „atakiem na demokrację i praworządność”. Onet odnotowuje, że z uwagi na swoje liczne zasługi, Albright zapewne znajdzie się w kręgu doradców Joe Bidena. Czytaj też:

„Media bez wyboru”. Prof. Mrozowski: Nowy podatek jest represyjny