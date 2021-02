Działaczka SLD wychwala zalety masturbacji. Nawiązała do przypadków pedofilii wśród księży

„Dziś mamy Światowy Dzień Masturbacji. Niektórzy się rumienią i krzyczą, że grzech. Masturbacja rozładowuje napięcie, możecie się miło odstresować!” – napisała działaczka SLD na Twitterze. W odpowiedzi jedna z komentujących napisała „Dla Pani to zapewne dzień jak co dzień”.

„Tak masturbuje się, jak większość ludzi. Jeśli starała się Pani mnie obrazić, to tak zacofana osoba nie jest w stanie” – odpisała Klimasara. W kolejnym wpisie kontynuowała temat. „Kobieta chciała mnie zawstydzić i obrazić. Coś nie wyszło. Tak masturbuje się i nie jest to żaden wstyd. Wszyscy to robią” – przyznała.

„Atak agresji był do przewidzenia”

Pod wpisem rozpętała się dyskusja na ten temat. Wiele osób popierało działaczkę, wiele innych krytykowało ją za publiczne pisanie o takich sprawach, twierdząc, że to nie ma sensu. Komentarzy części komentujących były atakiem na samą działaczkę. Część niedwuznacznych wpisów była zupełnie poniżej krytyki.

Klimasara postanowiła odnieść się do jednego z komentarzy. „Prawdziwy Polak z Bogiem w opisie usłyszał słowo »masturbacja«. Atak agresji był do przewidzenia” – napisała.

W kolejnym wpisie zestawiła masturbację i pedofilię wśród księży.

„Komentarze pod moim wpisem o masturbacji coś mi uświadomiły. Polską prawicę z krzyżami w opisach bardziej szokuje, że ludzie się masturbują niż to, że księża wykorzystują małe dzieci. To jest upadek” – oceniła.

