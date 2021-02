Szef Kancelarii Premiera kpi z posłów PO i niefortunnego hasła na plakacie. „Szacunek za szczerość!”

Na sobotę 27 lutego na godz. 11 Platforma Obywatelska zaplanowała konferencję pod hasłem „#ReceptaNaKryzys”. Na konferencji mają zostać zaprezentowane pomysły opozycyjnej partii na pomoc dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Do oglądania konferencji zachęcają w mediach społecznościowych politycy PO z szefem partii Borysem Budką na czele.

twitter

Jednak użycie hasła „recepta na kryzys” jest bardzo niefortunne, gdyż może być ono odebrane dwuznacznie. Zgodnie z definicją słownikową, oprócz podstawowego znaczenia, czyli zlecenia od lekarza wystawionego na leki, recepta to „sprawdzony, niezawodny sposób na coś” lub przepis na sporządzenie leku. Słowo to występuje w popularnych wyrażeniu „recepta na szczęście” oznaczającym coś, co ma doprowadzić do szczęścia.

Dworczyk kpi: Szacunek za szczerość!

Niefortunne użycie hasła „recepta na kryzys” wyśmiało wielu internautów. Wśród kpiących znalazł się także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

„Szacunek za szczerość! Taka ekipa to murowany kryzys” – napisał polityk PiS na Twitterze, dołączając śmiejąca się emotikonę i plakat polityków PO.

twitterCzytaj też:

Rzecznik rządu „zdziwiony postawą Solidarnej Polski”. Chodzi o jedno głosowanie