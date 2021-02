Waszczykowski: Nie mamy alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby w Polsce do chaosu

„Gościem Wydarzeń” w sobotni wieczór był europoseł PiS Witold Waszczykowski. Były szef MSZ był pytany o wywiad, w którym Jarosław Kaczyński ostro wypowiedział się o rozłamowcach w Zjednoczonej Prawicy.

– Od tego jest naszym szefem i mentorem. Część polityków oczekuje pewnej wykładni i bardzo dobrze, że w kluczowych momentach Jarosław Kaczyński takich wywiadów udziela i tłumaczy pewną politykę – ocenił Waszczykowski. – Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że jeśli spory w Zjednoczonej Prawicy miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to one są przykre i nie do zaakceptowania – dodał.

Waszczykowski: Jestem za tym, aby tę kadencję dokończyć

Były szef MSZ uważa, ze politycy Zjednoczonej Prawicy nie mają dziś alternatywy. – Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie – stwierdził.

Waszczykowski odniósł się również do ewentualnej utraty władzy przez Zjednoczoną Prawicę, czy rozpisania przyspieszonych wyborów. – To byłaby bardzo groźna decyzja. Jestem za tym, aby tę kadencję dokończyć i nawet walczyć o to, żeby była następna – powiedział europoseł PiS.

