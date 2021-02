Spięcie w „Kawie na ławę”. Czarzasty złośliwie o nartach Dudy, Spychalski nie wytrzymał

Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego, Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta opisywał, jakie fabryki farmaceutyczne, które pracują nad lekiem na koronawirusa, odwiedzał w ostatnim czasie Andrzej Duda.

– Naprawdę prosiłbym, żebyśmy o tym pamiętali, że polscy przedsiębiorcy także mają w tym zakresie duże pole do popisu, mają swoje osiągnięcia i te prace po prostu trwają. My te prace wspomagamy – mówił Spychalski. – Nie dalej jak w środę, taką fabrykę w Kazuniu Wielkim [fabryka znajduje się w Kazuniu Nowym - red.] pan prezydent odwiedził. Polecam zapoznać się z tymi sprawami – dodał.

Czarzasty: Lepiej jeździć do tej fabryki, niż na narty

– Lepiej jeździć do tej fabryki, niż na narty – wtrącił Czarzasty, odnosząc się do ostatniego urlopu prezydenta Dudy.

Te słowa wyraźnie zdenerwowały Spychalskiego. – Wie pan co, ale chamskie wycieczki to może sobie pan zachować u siebie w domu, dobrze? Będzie to dla wszystkich wygodniejsze i sympatyczniejsze – stwierdził.

Wtedy interweniował prowadzący rozmowę Konrad Piasecki. – Apeluję o powstrzymanie emocji, ale i takiego słownictwa – wezwał rozmówców.

