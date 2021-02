Rządzący powinni być zaszczepieni szybciej? Politycy PiS i opozycji wyjątkowo zgodni

W poniedziałek pełnomocnik rządu ds. szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o swoim zakażeniu koronawirusem; po kontakcie z Dworczykiem kwarantannę odbył minister zdrowia Adam Niedzielski.

W tym kontekście, na antenie TVN24 politycy zostali zapytani w niedzielę, czy najważniejsze osoby w państwie odpowiedzialne za walkę z pandemią powinny się zaszczepić.

– Uważam, że najważniejsze osoby w państwie powinny się zaszczepić. Być może wywoła to falę hejtu, ale one są na pierwszej linii. Muszą gdzieś pracować, ekran internetowy nie wszystko załatwi. To nie jest możliwe – oświadczył poseł PiS Bolesław Piecha. „Ja bym sobie tego życzył, wcale nie jestem przeciwnikiem takiego podejścia do sprawy: zaszczepić rząd, być może zaszczepić parlament” – dodał.

Opozycja popiera

Również posłanka KO Barbara Nowacka zgodziła się, że najważniejsze osoby w państwie powinny „przyznać sobie kolejność” w ramach programu szczepień.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) stwierdził, że „problem jest w transparentności” . – Jeżeli by się transparentnie to zrobiło, a nie pokątnie, to ja nie mam nic przeciwko temu – oświadczył.

Także wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska-PSL) oświadczył, że „nie ma nic przeciwko temu, żeby najważniejsi politycy obecnego rządu, którzy codziennie muszą pracować i odpowiadać za bezpieczeństwo państwa, za walkę z koronawirusem, zaszczepili się” . – Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie im czynił z tego zarzutu. Odwrotnie, oni oszczędzają w ten sposób także pieniądze podatników, bo ich wykluczenie z pracy to są koszty – dodał.

Zdaniem szefa klubu Konfederacji Jakuba Kuleszy, najważniejsze osoby w państwie odpowiadające za walkę z pandemią powinny się zaszczepić w pierwszej kolejności, ale – jak zaznaczył – za swoje pieniądze.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku. W pierwszej kolejności – w ramach grupy zero – szczepiony jest personel medyczny. Natomiast od 25 stycznia trwają szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Z kolei 12 lutego rozpoczęły się szczepienia nauczycieli preparatem firmy AstraZeneca.

W Polsce wykonano dotąd w sumie ponad 3,3 mln szczepień przeciw COVID-19. Drugą dawką otrzymało blisko 1,2 mln osób. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

