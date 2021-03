Szef Rady programowej Polskiego Radia o swoich kompetencjach: Miałem audycję w Radiu Radom

W minionym tygodniu okazało się, że przewodniczącym Rady programowej Polskiego Radia został Marek Suski, wiceszef klubu PiS. Na jego zastępczynie mianowano Małgorzatę Gosiewską oraz Elżbietę Królikowską-Avis. Druga z wymienionych jest pisarką i publicystką, która współpracowała m.in. z BBC, a później związała się z polskimi mediami, w tym z wpolityce.pl.

Jakie doświadczenie radiowe ma Marek Suski?

Wśród komentujących pojawiły się liczne wątpliwości co do tego, czy czynny polityk jest dobrą osobą do decydowania o programie publicznych rozgłośni. O kwalifikacje Marka Suskiego do sprawowania nowej funkcji pytał na antenie RMF FM Robert Mazurek. – Trudno jest opowiadać o swoich talentach, bo to brzmi nieskromnie, więc nie będę się chwalił – rozpoczął poseł PiS.

– Mogę tylko powiedzieć, że od wielu lat miałem związki z radiem. Miałem swoją audycję w Radiu Radom w latach 90. Nie byłem wtedy posłem, wiec nie były to żadne polityczne poparcia, że tam występowałem. Pracowałem też w mediach, nie tylko elektronicznych – wyjaśniał. Dodał, że kiedyś był członkiem, zarządu Radia Konin.

